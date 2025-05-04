نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 5 يونيو



القاهرة (أ ف ب)



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر لكرة القدم للموسم الحالي بين الزمالك وبيراميدز حامل اللقب في 5 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكشف الاتحاد في خبر رسمي على موقعه عن تغيير موعد المباراة التي كانت مقررة في 20 مايو الجاري، وذلك بناء على طلب بيراميدز بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، حيث يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً في بريتوريا في 24 الشهر الحالي، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة على ملعب الدفاع الجوي في الأول من يونيو المقبل.

وكان بيراميدز احتج على الموعد السابق بحجة عدم تكافؤ الفرص، حيث يلتقي الفريقان في الدوري في 13 الشهر الحالي، ثم يواجه بعد 4 أيام بتروجت، فيما يحصل الزمالك على راحة حتى الموعد السابق المقرر للنهائي.

وأبدى الزمالك موافقته على طلب بيراميدز تأجيل النهائي حتى بداية الشهر المقبل، فيما أشار مصدر في النادي في تصريحات سابقة إلى موافقته على إقامة المباراة في 11 يونيو بصورة مبدئية.

وكان هذا الموعد يعني عدم قيد لاعب الزمالك الحالي أحمد سيد «زيزو» في قائمة غريمه التقليدي الأهلي في مسابقة كأس العالم للأندية، حيث لن يتم فتح باب القيد للموسم الجديد إلا مع نهاية منافسات الكأس، وفي الوقت ذاته تأتي فترة القيد الاستثنائي الخاصة بكأس العالم للأندية في الفترة من الثاني إلى العاشر من يونيو.

وارتبط زيزو بانتقال محتمل للأهلي خاصة بعد إعلان الزمالك عن نهاية علاقته باللاعب بنهاية تعاقده مع ختام الموسم الحالي.

وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم لوكالة فرانس برس «بعد تحديد موعد نهائي كأس مصر، من المقرر أن يعلن الاتحاد عن فتح باب القيد للموسم الجديد في اليوم التالي مباشرة أي 6 يونيو».

وأضاف «الاتحاد لا يفكر في قيد لاعب بعينه من عدمه وهو ليس طرفاً في أزمات اللاعبين مع أنديتهم، لكن فتح باب القيد يأتي بتعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسبب مشاركة الأندية في بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف».

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية والتي تضم إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.