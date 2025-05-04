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الرياضة

سلطان بن حمدان: «درة المهرجانات» إرث متجدد لـ «نهج زايد»

سلطان بن حمدان: «درة المهرجانات» إرث متجدد لـ «نهج زايد»
5 مايو 2025 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود، الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة، من خلال المهرجانات والسباقات في كل عام، مشيراً إلى أن استكمال المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2025»، يعد واحداً من المناسبات المهمة، التي تستقطب اهتمام جميع محبي رياضة الهجن.
وقال معاليه: «سباقات الهجن تمثل إرثاً متجدداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي لا تُعنى بالحفاظ على هذه الرياضة التراثية فقط، بل تطويرها وتحسينها باستمرار لتواكب الجديد، بحيث تكون جاذبة ويتوارثها الأبناء جيلاً بعد جيل، وهي بفضل اهتمام القيادة الرشيدة، أصبحت تتبوأ مركزاً متقدماً بين الرياضات بجميع أنواعها، كما أنها بجانب ذلك تُسهم في الترويج السياحي، وتعريف العالم بسباقات الهجن المرتبطة بالثقافة العربية منذ الأزل».
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يدعم ويهتم، ويحرص على حضور وتطوير هذه الرياضة مما منحها دفعة قوية، وجعل «ختامي الوثبة» من أهم المناسبات على مستوى المنطقة للشعارات الكبيرة والملاك.
وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة، والاحترافية العالية، مبيناً أن الثقة كبيرة في أن تكون النسخة الـ 46 هي درة المهرجانات، تنظيمياً وفنياً، لتقدم لوحة جديدة من التميز في ظل الخبرات الكبيرة، التي أصبحت اللجنة المنظمة تمتلكها.
وتمنى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان لجميع الملاك من أبناء الدولة ومجلس التعاون الخليجي التوفيق، مرحباً بهم في «ختامي الوثبة 2025»، مشدداً على أن الحدث يتعدى أهميته في التنافس الرياضي، حيث أصبح ملتقى اجتماعياً سنوياً قائماً على الأخوة والمحبة، وتعميق الأواصر بين الأشقاء الخليجيين، وأن هذا يعتبر هو الفوز الحقيقي، مشيراً إلى أن المهرجان يقدم في كل عام نسخة مختلفة حافلة بالجديد عن التي سبقتها.

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محمد بن زايد
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الهجن
الوثبة
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