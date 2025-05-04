برعاية رئيس الدولة.. المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن يُدشن تحدياته الأربعاء

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق يوم بعد غدٍ «الأربعاء» بميدان الوثبة في أبوظبي، المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويشهد المهرجان، الذي تستمر منافساته حتى 20 مايو الجاري، مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل المهرجان الختامي في الوثبة، والذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي لكونه اللبنة الأساسية لجميع المهرجانات، حيث دشن عامه الـ 46 من النجاحات في مارس الماضي، بمنافسات الحقايق الخاصة بهجن الجماعة.

وتأتي النجاحات امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في عام 1980، وتشهد النسخة الـ 46 للمهرجان إقامة 280 شوطاً خصصت لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة، وسيشهد المهرجان إقامة السباق الآسيوي والسباق التراثي، وستكون الانطلاقة مع منافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة الصباحية، بإقامة 26 شوطاً.