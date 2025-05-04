بايرن ميونيخ.. «اللقب 34»



فرايبورج (أ ف ب)



توّج بايرن ميونيخ رسمياً بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، عقب تعادل مطارده المباشر وبطل الموسم الماضي باير ليفركوزن مع مضيفه فرايبورج 2-2 في ختام المرحلة الثانية والثلاثين.

وكان بايرن ميونيخ في طريقه إلى التتويج باللقب السبت عندما تقدم 3-2 على مضيفه لايبزج، لكن البديل الدنماركي يوسف بولسن أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فتأجل تتويجه على أمل تعثر ليفركوزن أمام فرايبورج، وهو ما حصل بتعادلهما 2-2، حيث بات النادي البافاري يتقدم بفارق ثماني نقاط قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

واستعاد النادي البافاري اللقب الذي ناله ليفركوزن للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي واضعاً حداً لسيطرة البافاري عليه 11 موسماً متتالياً، معززاً رقمه القياسي في عدد الألقاب بـ34 لقباً، فأنقذ بالتالي موسمه عقب خروجه المخيب من مسابقة الكأس المحلية على يد ليفركوزن بالذات، ثم من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يستضيف مباراتها النهائية في 31 مايو الحالي، على يد الإنتر الإيطالي.

ونجح المهاجم الدولي الإنجليزي للنادي البافاري هاري كين البالغ من العمر 31 عاماً في الظفر بأول لقب جماعي في مسيرته الاحترافية، وهو الذي انضم إلى عملاق ألمانيا في صيف عام 2023 مقابل 100 مليون يورو، وهو مبلغ قياسي في «البوندسليجا»، وبالتالي كسر اللعنة التي لاحقته لسنوات عديدة مع فريقه توتنهام.

وغاب كين عن مباراة السبت بسبب الإيقاف، لكنه يتصدر قائمة الهدافين برصيد 24 هدفاً، وهي مكافأة شخصية أصبحت في متناوله مرة أخرى للموسم الثاني على التوالي، بعد 36 هدفا في موسم 2023-2024.

كما هو اللقب الأول للمدرب البلجيكي فانسان كومباني البالغ من العمر 39 عاماً في الدرجة الأولى في أول موسم له بقيادة عملاق بافاريا بعدما تعاقد معه في الصيف الماضي خلفاً لتوماس توخيل، علماً بأنه توج بلقب المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في إنجلترا مع بيرنلي موسم 2022-2023.