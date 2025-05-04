تشيلسي يضرب ليفربول بـ «ثلاثية»

لندن (رويترز)



اقترب تشيلسي خطوة إضافية من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 3-1 على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدف إنزو فرنانديز في الشوط الأول، وهدف ذاتي سجله جاريل كوانساه مدافع ليفربول في مرمى فريقه، وركلة جزاء من كول بالمر.

وكانت المباراة في الدقيقة الثالثة، عندما مرر بالمر الكرة إلى نيتو الذي أرسل تمريرة عرضية منخفضة إلى فرنانديز غير المراقب الذي سدد الكرة بقوة في الشباك.

وساهم بالمر النشيط في تسجيل الهدف الثاني، بعد أن مرر الكرة إلى منطقة الجزاء، وحاول فيرجيل فان دايك قائد ليفربول تشتيتها لكن الكرة ارتدت من زميله كوانساه إلى داخل المرمى.

وأحرز بالمر هدفه الأول منذ يناير الماضي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد خطأ كوانساه ضد موزيس كايسيدو.

وسجل فان دايك هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة ركنية.

وظل تشيلسي بفضل هذه النتيجة في المركز الخامس في جدول الترتيب، ويتأخر بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع.