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الرياضة

الفجيرة يصطاد «الصقور» ويستعيد «الثالث» في دوري الأولى

الفجيرة يصطاد «الصقور» ويستعيد «الثالث» في دوري الأولى
4 مايو 2025 22:23

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬


استعاد الفجيرة المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه العريض على مضيفه الإمارات 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات برأس الخيمة، ضمن ختام الجولة 26، والتي شهدت أيضاً فوز الحمرية على العربي 2-0، وحتا على الذيد 2-1، وجلف يونايتد أمام مصفوت 1-0.
وقاد الثنائي المتألق ساندر جمال ورادوفانوفيك «الذئاب» لتحقيق الانتصار الكبير، بعدما سجل الأول هدفين في الدقيقتين 74 و79، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في صدارة الهدافين، قبل أن يضيف رادوفانوفيك الهدف الثالث في الدقيقة 83.
ورفع الفجيرة رصيده إلى 42 نقطة من 22 مباراة، خلف دبا المتصدر بـ49 نقطة من 23 مباراة، والظفرة الوصيف بـ47 نقطة من 22 مباراة، فيما بقي الإمارات في المركز السابع برصيد 30 نقطة.
واستفاد الفجيرة من تعثّر العربي، منافسه المباشر على المركز الثالث، بعد خسارة الأخير أمام ضيفه الحمرية 0-2، بهدفي مالانج فايي في الدقيقة 62، والبديل دورما ديو في الدقيقة 97، ليتجمد رصيد العربي عند 42 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع، مقابل 25 نقطة للحمرية الذي تقدم إلى المركز العاشر.
وفي مباراة أخرى، قاد ويليان ليرا فريقه حتا للفوز على ضيفه الذيد 2-1، بتسجيله ثنائية «الإعصار» في الدقيقتين 72 و82، فيما أحرز محمد بوخش هدف الذيد الوحيد في الدقيقة 93، ليرفع حتا رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، مقابل 29 نقطة للذيد الثامن.
كما ارتقى جلف يونايتد إلى المركز التاسع برصيد 26 نقطة، بعد فوزه على مضيفه مصفوت بهدف وحيد سجله الهولندي لارس فيلدفيك في الدقيقة 56، ليتجمد رصيد مصفوت عند 23 نقطة ويتراجع إلى المركز العاشر.

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ترتيب الصدارة
1- دبا – 49 نقطة (23 مباراة)
2- الظفرة – 47 نقطة (22 مباراة)
3- الفجيرة – 42 نقطة (22 مباراة)
4- العربي – 42 نقطة (22 مباراة)
5- يونايتد – 41 نقطة (23 مباراة)

 

دوري الدرجة الأولى
الفجيرة
الإمارات
الحمرية
فريق العربي
حتا
مصفوت
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