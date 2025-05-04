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الرياضة

بني ياس يُتوّج بلقب السوبر ويُحلق بثلاثية موسم الطائرة

بني ياس يُتوّج بلقب السوبر ويُحلق بثلاثية موسم الطائرة
4 مايو 2025 22:24

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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أضاف بني ياس لقباً ثالثاً إلى سجله في منافسات فئة الرجال للكرة الطائرة موسم 2024-2025، بتتويجه بطلاً لكأس السوبر، بعد فوزه على النصر 3-1، في ختام الدورة المجمعة، التي استضافتها صالة نادي بني ياس، بمشاركة 4 أندية شملت الجزيرة «الوصيف»، شباب الأهلي «الثالث»، والنصر «الرابع».
وحسم «السماوي» المواجهة أمام «العميد» بنتائج الأشواط (25-16 و25-22 و24-26 و25-22)، مستفيداً من خسارة منافسه المباشر الجزيرة أمام شباب الأهلي 1-3، ضمن الجولة ذاتها، وكان بني ياس استهل مشوار الدورة المجمعة بالخسارة أمام الجزيرة 2-3، قبل أن يحقق فوزين متتاليين على شباب الأهلي والنصر 3-1، ليتفوق بفارق نقطتين على الجزيرة.
ويمثل لقب «السوبر» الثالث في تاريخ نادي بني ياس بعد نسختي 2015-2016 و2022-2023، وهو أيضاً اللقب الثالث للفريق في الموسم الحالي، بعد تتويجه بلقبي الدوري وكأس الاتحاد، مع تأهله إلى نصف نهائي كأس الإمارات، التي تختتم بها منافسات الموسم.
وقام عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والعميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، بتتويج «السماوي» باللقب، في حضور أسامة قرقاش، نائب رئيس الاتحاد، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي.
وتُعد النسخة الحالية هي العاشرة من كأس السوبر، والتي اقتصرت ألقابها حتى الآن على أربعة أندية فقط هي بني ياس والشباب «3 ألقاب لكل منهما»، شباب الأهلي «لقبين»، والنصر «لقبين».

الكرة الطائرة
بني ياس
النصر
الجزيرة
الجزيرة الحمراء
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