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الرياضة

حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي

حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي
4 مايو 2025 22:52

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أسرة نادي شباب الأهلي، بمناسبة حصول الفريق الأول على لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2024-2025، مشيداً بجهود إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعزز خزينة «الفرسان» بألقاب جديدة، ويحفز الجيل الجديد من اللاعبين على تطوير مواهبهم وتمثيل النادي محلياً وخارجياً.
وتقدم معالي رئيس الاتحاد بالتهنئة إلى أعضاء وجمهور النادي، متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن نادي شباب الأهلي يُعد واحداً من القلاع الكروية التي ترفد المنتخبات الوطنية بالموهوبين.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
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