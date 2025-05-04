الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة وشرطة دبي يتقاسمان صدارة دوري الكاراتيه

الأبطال على منصة التتويج (من المصدر)
5 مايو 2025 01:34

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: إعداد الأجيال القادمة لمستقبل مختلف وعالم جديد ومهارات متقدمة
حمدان بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح تريم والطنيجي

تصدر الشارقة فئات الأشبال والشباب والرجال في «الكاتا» ضمن دوري الكاراتيه، بينما يتربع شرطة دبي على قمة فئات الفتيات والآنسات والسيدات، وتستكمل منافسات البطولة الأسبوعين المقبلين، بإقامة جولات الكوميتيه، التي تحدد النتائج النهائية لأبطال الدوري موسم 2024 - 2025، حيث يتم جمع نقاط الفرق في «الكاتا» و«الكوميتيه» معاً لتحديد الترتيب العام في مختلف الفئات. شارك في البطولة التي جرت في نادي الشارقة 112 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية. قام بتتويج اللاعبين، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

الشارقة
شرطة دبي
دبي
الكاراتيه
آخر الأخبار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
علوم الدار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للمنظمة لبحث الوضع الكارثي في السودان
3 مايو 2025
حميد الطاير يلقي كلمة الإمارات في المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم الشعب الفلسطيني نهج ثابت وموقف راسخ
5 مايو 2025
وفد الإمارات يفند مزاعم الجيش السوداني المضللة أمام محكمة العدل الدولية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. التزام راسخ بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته
5 مايو 2025
عودة لاجئين سوريين إلى بلادهم بدعم من مفوضية اللاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نصف مليون سوري عادوا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر
5 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الأزمة الإنسانية في غزة «تفوق الخيال»
5 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©