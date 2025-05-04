الشارقة وشرطة دبي يتقاسمان صدارة دوري الكاراتيه

الشارقة (الاتحاد)

تصدر الشارقة فئات الأشبال والشباب والرجال في «الكاتا» ضمن دوري الكاراتيه، بينما يتربع شرطة دبي على قمة فئات الفتيات والآنسات والسيدات، وتستكمل منافسات البطولة الأسبوعين المقبلين، بإقامة جولات الكوميتيه، التي تحدد النتائج النهائية لأبطال الدوري موسم 2024 - 2025، حيث يتم جمع نقاط الفرق في «الكاتا» و«الكوميتيه» معاً لتحديد الترتيب العام في مختلف الفئات. شارك في البطولة التي جرت في نادي الشارقة 112 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية. قام بتتويج اللاعبين، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.