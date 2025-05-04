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العين والجزيرة يتعادلان 1-1

العين والجزيرة يتعادلان 1-1
4 مايو 2025 23:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تعادل العين مع ضيفه الجزيرة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.
تقدم «فخر أبوظبي» بهدف أحرزه نبيل فقير من ضربة حرة في الدقيقة الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأدرك سفيان رحيمي التعادل ل «الزعيم» بتسديدة في الدقيقة 60، وبهذه النتيجة، يرفع العين رصيده إلى «37 نقطة»، في المركز الخامس، فيما وصل الجزيرة إلى «33 نقطة» في المركز السابع.
بدأت الخطورة الهجومية من جانب العين بتسديدة قوية من سفيان رحيمي هزت الشباك من الخارج في الدقيقة 22، وجاء أول تهديد حقيقي من جانب العين بتسديدة كاكو في الدقيقة 37 بجوار القائم، وفي الدقيقة 41، تصدى علي خصيف حارس الجزيرة لكرة صاروخية من لابا كودجو، ونجح نبيل فقير في منح الجزيرة الأسبقية، بهدف من كرة ثابتة، قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل خصيف تألقه، وتصدى لرأسية خطيرة من رحيمي الذي تمكن من إحراز هدف التعادل للعين، إثر تسديدة في الدقيقة 60، وأحرز رحيمي هدفاً ألغاه الحكم للتسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 71، واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين، حتى صافرة النهاية، بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الجزيرة
سفيان رحيمي
لابا كودجو
علي خصيف
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