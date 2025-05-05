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الرياضة

أخيراً.. هاري كين يحمل كأساً!

أخيراً.. هاري كين يحمل كأساً!
5 مايو 2025 09:26

علي معالي (أبوظبي)

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بعد محاولات كثيرة للعثور على المجد مع منتخب إنجلترا ونادي توتنهام الانجليزي، حقق هاري كين أخيراً أول لقب كبير في مسيرته، عندما فاز ببطولة الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، وذلك بعد تعادله 2-2 مع فرايبورج في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
ويُعد المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً واحداً من أفضل المهاجمين في أوروبا منذ أكثر من نصف عقد من الزمان، وفاز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وفاز بالحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2023-2024 والحذاء الذهبي لكأس العالم 2018.
قبل فوزه بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، كان هاري كين وصيفاً للبطل 6 مرات، أي أنه اقترب من تحقيق المجد الكروي 6 مرات، ولكنه فشل في كل المحاولات، ليقرر الرحيل، والانتقال للدوري الألماني، ولتحقيق حلمه بالفوز بالبطولة، قرر هاري كين الرحيل عن فريقه المحبوب توتنهام في عام 2023، ليتوجه إلى «أسهل مكان للفوز بالبطولة»، بايرن ميونيخ، لأن «النمور الرمادية» هم السادة الحقيقيون في الدوري الألماني، وليس لديهم أي منافسين تقريباً، ومع ذلك، في الموسم الماضي، وعلى الرغم من تسجيل هاري كين 36 هدفاً ليفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي، اكتفى بايرن ميونيخ باحتلال المركز الثالث في الدوري الألماني، وخسر بشكل مفاجئ 0-3 أمام لايبزيج في كأس السوبر، ولكن هذا الموسم، تكللت جهود هاري كين بالنجاح، وحقق حلمه بعد سنوات طويلة من رحلة البحث عن حمل الكأس.

بايرن ميونيخ
هاري كين
الدوري الألماني
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