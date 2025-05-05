ظفار جعفر يهدى جودو الإمارات «ذهبية طاجيكستان»

أبوظبي (الاتحاد)

توج لاعب منتخبنا الوطني للجودو ظفار جعفر كوسوف، بالميدالية الذهبية في ختام بطولة «دوشانبي جراند سلام» الكبرى للجودو، التي استضافها اتحاد طاجيكستان بمشاركة 226 لاعباً من 27 دولة، وهي الميدالية التي وضعت منتخبنا في مصاف منتخبات الكبار في ختام البطولة.

جاء تتويج اللاعب بالميدالية الذهبية بفوزه في مباراته النهائية المثيرة لوزن تحت 100 كجم على بطل طاجيكستان مادجيدوف وسط مؤازرة حوالي 3000 مشجع من الجنسين، حيث تمثل الجودو رياضة طاجيكستان الأولى.

وقد نجح لاعبنا ظفار وبكل ثقة أن يختتم مشواره في ذلك الوزن وتلك المجموعة القتالية بفوز بالضربة القاضية «آيبون» على بطل طاجيكستان، وهو المرشح الأول للفوز بذهبية الوزن، وذلك بعد دقيقتين من بدايتها لينال الطاجيكي الفضية.

وكان مشوار لاعبنا الذهبي، قد بدأ في الجولة الأولى بالفوز على بطل الصين فورشون هوانج، واستطاع ظفار إسقاطه بالضربة القاضية بحركة رائعة دوت لها القاعة، وذلك في أقل من دقيقة، ثم جاء دور اللاعب البريطاني أوليفر بارات، الذي تحمل في البداية إعصار لاعبنا المقاتل، إلا أن ظفار أسقطه أرضاً، وبعده واصل انتصاراته حتى الفوز بذهبية الوزن وسط عاصفة من التصفيق، بالرغم من حزن الجمهور الطاجيكي لخساره بطلهم الأول في النهائي الذهبي، رغبة في صدارتهم البطولة دون هزيمة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو أن ما تحققه رياضة الجودو مؤخراً ما هو إلا نتاج الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة، والتي تركت كبير الأثر في وصول اللعبة للعالمية وتخطيها الحدود الإقليمية، وهو ما تؤكده النجاحات التي حققها اللاعبون على مختلف الأصعدة، فضلاً عن إنجازات الاتحاد الإدارية ومنها الحصول على عضوية الاتحادات الخليجية والقارية والدولية، وهو الأمر الذي لم يكن له ليتحقق لولا الدعم والمتابعة المستمرة من قطاعات الرياضة المختلفة.

وقال الدرعي: إن ما حققه اللاعب الذهبي ظفار جعفر يعد إنجازاً، مقارنة بمشاركة منتخبنا بلاعب واحد، أمام منتخبات الصدارة.

وقد ضم منتخب طاجيكستان مستضيف البطولة 36 لاعباً ولاعبة، وجاء صدارته برصيد 4 ميداليات ذهبية، ثم أذربيجان وفرنسا ومنغوليا، بميداليتين ذهبيتين ومشاركة قياسية من اللاعبين، ثم جمهورية الصين وبريطانيا، وكرواتيا والإمارات بميدالية ذهبية واحدة لكل منها.