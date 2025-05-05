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الرياضة

قايدي يعود إلى «النمور» بقوة «6 نقاط»!

قايدي يعود إلى «النمور» بقوة «6 نقاط»!
5 مايو 2025 10:16

فيصل النقبي (كلباء) 

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خطف النجم الإيراني مهدي قايدي الأضواء مجدداً بلمساته الساحرة وأهدافه الحاسمة، وقاد كلباء لانتصارين متتاليين أعادا الفريق إلى طريق الأمان في دوري أدنوك للمحترفين. 
قايدي لم يكتفِ بالعودة للتسجيل، بل بصم على 3 أهداف، وصنع رابعاً في مباراتين فقط، ليؤكد أنه نجم المرحلة الحاسمة لدى «النمور».
في الجولة قبل الماضية، تكفّل قايدي بهدفي الفوز في شباك الجزيرة (2-1)، قبل أن ينفجر أمام دبا الحصن في الجولة التالية، مسجلاً هدفاً وصانعاً للثاني في انتصار جديد بالنتيجة نفسها (2-1).
هذا التألق المذهل رفع رصيد «النمور» إلى 28 نقطة، واقترب بهم خطوة كبيرة نحو تأمين البقاء رسمياً في دوري الأضواء. 
مهدي قايدي، الذي صام طويلاً عن التسجيل، عاد في الوقت المثالي ليثبت أنه الرقم الصعب في تشكيلة كلباء، ورجل اللحظات الحاسمة بامتياز.

كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
مهدي قائدي
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