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الرياضة

«الإمارات للدراجات» بطل طواف روماندي

«الإمارات للدراجات» بطل طواف روماندي
5 مايو 2025 10:34

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم فريق «الإمارات- إكس آر جي» أسبوعاً استثنائياً في طواف روماندي 2025، بفوزه باللقب العام، حيث تُوج دراج الطرق الصاعدة البرتغالي جواو ألميدا ببطولة التصنيف العام، بعد أداء قوي في المرحلة الختامية في سباق الزمن الفردي في جنيف.
وأضاف الفريق إنجازاً آخر بفوز جاي فاين بالمركز الثالث في التصنيف العام، إلى جانب فوزه في المرحلة الثالثة وتصنيف الجبال، فضلاً عن فوز فريق الإمارات- إكس آر جي في تصنيف الفرق.
ويقول ألميدا: «بالطبع، أشعر بسعادة كبيرة، الهدف كان الفوز بالسباق، للأسف، لم أفز بأي مرحلة، لكننا كنا دائماً في المقدمة، وهذا هو المهم، أنا سعيد جداً بالفوز بالتصنيف العام، ويجب أن أشكر الفريق بأكمله؛ لقد قاموا بعمل رائع، ويمكننا أن نكون فخورين بذلك، ما يهم هو اليوم الأخير، وأعتقد أن اليوم الختامي كان اليوم المناسب، بصراحة، كنت أواجه صعوبة طوال الأسبوع؛ لم أشعر أبداً بأني في أفضل حالاتي، لكنني بذلت كل ما بوسعي ولم أستسلم أبداً.. أحياناً، الأمر كله يتعلق بعقليتك».
كما ساهم الأسترالي جاي فاين بشكل كبير في نجاح الفريق هذا الأسبوع، حيث فاز بالمرحلة الثالثة إلى كوسوناي بعد هجوم فردي حاسم في الكيلومتر الأخير، وقد أكسبته قيادته الهجومية طوال المراحل الجبلية قميص ملك الجبال، كما دفعته هذه الأداءات القوية إلى المركز الثالث في التصنيف العام بنهاية السباق.
يضيف طواف روماندي هذا إلى موسم فريق الإمارات الاستثنائي في عام 2025، ليصل إجمالي انتصاراته إلى 37 فوزاً، ويواصل الفريق بناء زخمه استعداداً لجيرو دي إيطاليا، الذي سينطلق في ألبانيا الأسبوع المقبل.

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التصنيف العام النهائي:
1- جواو ألميدا (فريق الإمارات- إكس آر جي) - 16:50:44
2- ليني مارتينيز (بحرين فيكتورياس) - +26 ثانية
3- جاي فاين (فريق الإمارات- إكس آر جي) - +41 ثانية

الإمارات للدراجات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
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