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الرياضة

كوزمين يشعر بالقلق: الشارقة يعيش في «إجازة»!

كوزمين يشعر بالقلق: الشارقة يعيش في «إجازة»!
5 مايو 2025 11:30

علي معالي (أبوظبي)

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خرج الروماني كوزمين أولاريو، مدرب فريق الشارقة عن حالة الهدوء التي صاحبته، خلال الفترة الماضية، بعد الثلاثية التي اهتزت بها شباك فريقه أمام الوحدة، ليعبر عن قلقه بتصريحات قوية، مستشعراً الخطر الكبير الذي يحيط بـ «الملك» في هذه الفترة المهمة والحرجة للغاية، والتي يقاتل خلالها الفريق من أجل لقبين في غاية الأهمية يطرقان باب «الملك» في وقت قريب وقصير، الأول على كأس صاحب السمو رئيس الدولة بلقاء شباب الأهلي في التاسع من الشهر الجاري، وبعدها بأيام قليلة لقاء ليون سيتي السنغافوري على لقب دوري أبطال آسيا 2.
حال فريق الشارقة أصبح لغزاً محيراً للغاية في هذه الفترة، وكأن الدافع والحافز أصبح معدوم تماماً لدى الفريق، وأصبح من السهل في ظل هذا التراجع أن يفقد الفريق وصافة دوري أدنوك للمحترفين، خاصة أن الفريق خلال آخر 6 مباريات جمع منها 5 نقاط من أصل 18 نقطة، وهو مؤشر خطير للغاية في الوقت الراهن.
كوزمين نفسه أصبح في حيرة من الوضع الحالي، حيث علق على ما يدور قائلاً: «أعتقد أن بعض اللاعبين ما زالوا في إجازة»، في إشارة من المدرب إلى عدم اكتراث اللاعبين بالفترة الحالية، وقال كذلك: «بعض اللاعبين وصلوا إلى أهدافهم»، في إشارة أخرى إلى أن هناك تكاسلاً من بعض العناصر التي قامت على سبيل المثال بتجديد العقود الخاصة بها، وهو مؤشر آخر يؤكد حال «الملك» في هذه الفترة.
وقال كوزمين: «مباراتنا مع الوحدة غير متوقعة، وللأسف لم نقدم ما هو مطلوب، وأتمنى أن أجد الحافز مجدداً لدى اللاعبين، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، لكي نستعيد الحالة الذهنية للاعبين في هذه الفترة القصيرة، قبل بطولتين في غاية الأهمية».
وتابع كوزمين: «ربما يكون الإرهاق أحد الأسباب التي نعاني منها، وهو ما شاهدناه كذلك في مباراة شباب الأهلي أمام الوصل الذي خسر للمرة الأولى هذا الموسم، ومنذ بداية الموسم تحدثت أنه من الصعب المنافسة على كل الألقاب، وما حذرت منه نعانيه حالياً».

الشارقة
أولاريو كوزمين
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
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