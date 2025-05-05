منافس الشارقة على «أبطال آسيا 2» يسقط بعد 16 انتصاراً

علي معالي (أبوظبي)

في الوقت الذي يتعرض فيه فريق الشارقة للخسارة في دوري أدنوك للمحترفين، تلقى فريق ليون سيتي السنغافوري منافس «الملك» على لقب دوري أبطال آسيا 2، يوم 18 من الشهر الجاري، هزيمته الأولى في الدوري السنغافوري، بعد 16 انتصاراً على التوالي، لتأتي المباراة رقم 17 وتشهد سقوط ليون سيتي أمام جيلانج إنترناشونال، وهي التي وصفها موقع نادي «ليون» بـ «المأساوية» بنتيجة 2-3، على الرغم من تقدمه بهدفين نظيفين، لتنقلب النتيجة بعدها لمصلحة جيلانج.

قدم ليون سيتي أداءً باهتاً على غير عادته، وعلق ألكسندر رانكوفيتش مدرب ليون سيتي قائلاً: «هذا هو الواقع، الهزيمة في هذه المرحلة لا تُساعد موسمنا بالتأكيد»، لقد لعبنا 16 مباراة دون هزيمة، لذا ربما كان لا بد من حدوث ذلك في وقت ما».