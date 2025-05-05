150 لاعباً ولاعبة في «دولية فزاع» للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

يدشن 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة صباح غدٍ الثلاثاء، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «ثاني بطولات 2025»، والتي تستمر مسابقاتها حتى الأحد المقبل.

وأكملت المنتخبات المشاركة كافة استعداداتها لترك بصمة في هذا الحدث العالمي المهم، بعد أن وضعت الأجهزة الفنية معادلاتها لتحقيق النجاح المطلوب.

وتضم قائمة منتخبنا 3 لاعبين، هم جمال البدواوي، وعمير يونس، وسهام الرشيدي، إضافة إلى مروان الحاج إدارياً وأديتا سنج مدرباً.

ويسعى منتخب الريشة الطائرة في منافسات «فزاع» للمنافسة وتجميع النقاط من أجل الوصول إلى المستوى الأول، وخاصة أن بطولات فزاع تعتبر من أبرز الأحداث العالمية لرياضة «أصحاب الهمم».

وكان منتخبنا قد حصل على الميدالية البرونزية، خلال مشاركته الأخيرة في بطولة التشيك الدولية، فيما يشارك بعد ذلك في بطولة البحرين الدولية، خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو الجاري، وبطولة تايلاند العالمية من 10 إلى 16 يونيو المقبل، إضافة إلى بطولة آسيا المقامة بتايلاند، خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو.

ورحب ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بالوفود المشاركة في الحدث، متمنياً أن تحقق ثاني بطولات فزاع لعام 2025 الأهداف المنشودة، وصولاً إلى المزيد من النجاحات والمكتسبات.

وقال: «متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي ورعايته لبطولات فزاع لأصحاب الهمم عززت النجاحات لتلعب دوراً مهماً في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم في العالم، والتي تجسد دعم القيادة الريادي لأصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع، حيث ظلت «القيادة الرشيدة» توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية، ما منح الإمارات ودبي أرض المبادرات دوراً كبيراً في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية والاهتمام بفئة مهمة في مجتمعنا».

من جانبه، وجّه ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحدث على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لهم مما كان له الأثر الكبير والملموس في مواصلة «فزاع»، لدورها في تمكين «أصحاب الهمم».

وقال: «تحمل البطولة مقومات النجاح وتشكل محطة مهمة يحرص الأبطال النخبة على التواجد فيها على مدار العام بفضل مكانة دبي، وتفردها في جميع المجالات».

واختتم العصيمي حديثه، مؤكداً اكتمال الاستعدادات لتقديم نسخة مميزة تعزز المكتسبات التي تحققت خلال البطولات الماضية.