الفلاسي: رياضات فردية جديدة في النسخة المقبلة من الألعاب الجامعية



أبوظبي (وام)

أعلن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن النسخة المقبلة من دورة الألعاب الجامعية ستشهد إضافة المزيد من الألعاب خاصة الفردية، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 1800 لاعب ولاعبة من مختلف جامعات الدولة، وتنافسوا في 3 ألعاب هي كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة.

وأعرب معاليه، عقب تتويج الفائزين والفائزات بالنسخة الأولى من الألعاب الجامعية، عن سعادته بما حققته النسخة الأولى، والتي شهدت منافسات قوية من الجميع في الألعاب الجماعية الثلاث، ما انعكس على نجاح الدورة على ضوء المستويات الفنية التي أظهرها اللاعبون واللاعبات، ونتائج البطولة.

وذكر أن بعض الأندية تواصلت مبدية رغبتها في تبني بعض اللاعبينو عقب تألقهم في منافسات النسخة الأولى من الألعاب الجامعية، ما يؤكد أن الدورة حققت أحد أهدافها من ناحية اكتشاف المواهب الجامعية، وهو الأمر الذي نأمل استمراريته، وأشار إلى التميز الذي تحققه الألعاب الفردية في سجل إنجازات الرياضة الإماراتية، فضلاً عن التميز أيضا في الألعاب الجماعية في جميع الرياضات.

وأضاف أن دورة الألعاب الجامعية الأولى هي إحدى أهم مخرجات خلوة تطوير الرياضة.. معرباً عن فخره بما تحقق من نجاح لهذه الدورة، بعد التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء حكومية أو خاصة.