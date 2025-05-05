الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفلاسي: رياضات فردية جديدة في النسخة المقبلة من الألعاب الجامعية

الفلاسي: رياضات فردية جديدة في النسخة المقبلة من الألعاب الجامعية
5 مايو 2025 14:30


أبوظبي (وام)
أعلن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن النسخة المقبلة من دورة الألعاب الجامعية ستشهد إضافة المزيد من الألعاب خاصة الفردية، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 1800 لاعب ولاعبة من مختلف جامعات الدولة، وتنافسوا في 3 ألعاب هي كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة.
وأعرب معاليه، عقب تتويج الفائزين والفائزات بالنسخة الأولى من الألعاب الجامعية، عن سعادته بما حققته النسخة الأولى، والتي شهدت منافسات قوية من الجميع في الألعاب الجماعية الثلاث، ما انعكس على نجاح الدورة على ضوء المستويات الفنية التي أظهرها اللاعبون واللاعبات، ونتائج البطولة.
وذكر أن بعض الأندية تواصلت مبدية رغبتها في تبني بعض اللاعبينو عقب تألقهم في منافسات النسخة الأولى من الألعاب الجامعية، ما يؤكد أن الدورة حققت أحد أهدافها من ناحية اكتشاف المواهب الجامعية، وهو الأمر الذي نأمل استمراريته، وأشار إلى التميز الذي تحققه الألعاب الفردية في سجل إنجازات الرياضة الإماراتية، فضلاً عن التميز أيضا في الألعاب الجماعية في جميع الرياضات.
وأضاف أن دورة الألعاب الجامعية الأولى هي إحدى أهم مخرجات خلوة تطوير الرياضة.. معرباً عن فخره بما تحقق من نجاح لهذه الدورة، بعد التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء حكومية أو خاصة.

أخبار ذات صلة
أحمد الفلاسي: نجاح «الألعاب الجامعية» يعكس رؤية تطوير الرياضة الإماراتية
أحمد الفلاسي: «الألعاب الجامعية» نقلة نوعية في تطوير الرياضة الإماراتية
الألعاب الجامعية
الألعاب الفردية
أحمد بالهول الفلاسي
وزارة الرياضة
آخر الأخبار
راشد الظاهري يحل ثالثاً في بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية
الرياضة
راشد الظاهري يحل ثالثاً في بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية
اليوم 17:00
«دبي للطيران المدني» تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة
اقتصاد
«دبي للطيران المدني» تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة
اليوم 16:58
أبوظبي تستضيف حفل جائزة "بريتزكر" للهندسة المعمارية للمرة الأولى في الشرق الأوسط
علوم الدار
أبوظبي تستضيف حفل جائزة "بريتزكر" للهندسة المعمارية للمرة الأولى في الشرق الأوسط
اليوم 16:57
منصور بن زايد يحضر أفراح الفلاحي والمزروعي
علوم الدار
منصور بن زايد يحضر أفراح الفلاحي والمزروعي
اليوم 16:56
«غرف دبي» تكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال- ألمانيا
اقتصاد
«غرف دبي» تكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال- ألمانيا
اليوم 16:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©