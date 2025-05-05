العدّاء المصعبي يتوّج ببرونزية «خليجية الشباب»

الدوحة (الاتحاد)

توّج العداء محمد أحمد المصعبي، لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى، بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر، ضمن منافسات بطولة الخليج للشباب تحت 18 سنة، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وحقق المصعبي إنجازه بعد تسجيله رقماً شخصياً جديداً بزمن قدره 1:52.67 دقيقة، في إنجاز يعكس التطور اللافت للعدائين الشباب بالدولة.

وتأتي مشاركة المنتخب ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى بناء قاعدة قوية من الأبطال الواعدين، ومنحهم الفرص اللازمة للاحتكاك والمنافسة في البطولات الخليجية والعربية والدولية، بهدف الارتقاء بالمستويين الفني والتنافسي.

وتمثل الميدالية البرونزية امتداداً للنتائج الإيجابية التي تحققها منتخباتنا الوطنية، بعد التتويج مؤخراً بذهبيتي البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات التي أقيمت في السعودية.