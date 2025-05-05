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الرياضة

هاميلتون يسحر من فريقه: خذوا استراحة لتناول الشاي!

هاميلتون يسحر من فريقه: خذوا استراحة لتناول الشاي!
5 مايو 2025 14:23


ميامي (أ ف ب)
لم يخف البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، امتعاضه من أداء فريق فيراري وتكتيكاته خلال جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسيارات فورمولا-1 الأحد، حيث واصل الصانع الإيطالي معاناته، وأنهى هاميلتون السباق في المركز الثامن مباشرة خلف زميله شارل لوكلير من موناكو الذي حل سابعاً، ليبقى حلول الأخير ثالثاً في جدة أفضل نتيجة للفريق هذا الموسم.
وأطلق هاميلتون تعليقات لاذعة عبر راديو الفريق، بعد أن طالب بالسماح له بتجاوز لوكلير.
وظهر هاميلتون أكثر سرعة من لوكلير في فترات عدة من السباق، ما جعله يعتقد أنه يملك الفرصة الأفضل لتجاوز الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، وقال هاميلتون متوجهاً لفريقه: «إنني أستنزف إطاراتي فقط خلفه. هل تريدونني أن أبقى هنا طوال السباق؟».
وبعد السماح له أخيراً بتجاوز زميله، رد هاميلتون: «هذا ليس بعمل جماعي جيد، هذا جل ما أستطيع قوله...في الصين ابتعدت عن طريقه».
واتسم حديث هاميلتون بالانتقاد لتأخر الفريق في اتخاذ القرارات المناسبة: «خذوا استراحة لتناول الشاي أثناء ذلك، هيا!».
وبعد السماح لبطل العالم سبع مرات بتجاوز لوكلير، لم يتمكن من تحقيق أي تقدم، فأعاد الفريق الطلب بتقدم لوكلير بعد تفوقه في السرعة خلال الفترة الأخيرة من السباق، وعندما أبلغ الفريق، هاميلتون، بأن الإسباني كارلوس ساينس ويليامس يبتعد عنه بفارق 1.4 ثانية، أجاب: «هل تريدونني أن أسمح له بتجاوزي؟».
وبعد انتهاء السباق، اعتبر هاميلتون أنه كان عليه إبراز الموضوع، وأوضح: «خسرت وقتاً طويلاً خلف شارل في تلك اللحظة، كنت أرغب في اتخاذ قرار سريع وعدم إهدار الوقت. أتفهم أن البعض لن يحب هذه المواضيع، لكن يجب أن يفهموا بأنه أمر محبط، البعض يقول أشياء أسوأ مما قلت، كان الأمر ساخراً أكثر من أي شيء آخر، لست محبطاً الآن، لكننا سوف نعمل داخلياً، وسوف نستمر في الدفع للأمام».
ودافع الفرنسي فريديريك فاسور مدير فيراري عن خلفية اتخاذ القرارات، قائلاً «أتفهم إحباط السائقين داخل السيارة، لكن في النهاية لقد حصل التنفيذ بشكل مدروس». 

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