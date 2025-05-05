محمد بن ثعلوب يهنئ شباب الأهلي بلقب الدوري

أبوظبي (الاتحاد)

بعث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، برقية تهنئة لأسرة نادي شباب الأهلي، بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم على لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2024-2025، وذلك للمرة التاسعة في مشواره الحافل بالإنجازات الكروية، مشيداً بجهود كل من ساهم في تحقيق الإنجاز الكروي قبل ختام المسابقة، وخصّ بالتهنئة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين والجمهور.

وأكد ابن ثعلوب أن ما تحقق يمثّل حافزاً لتكملة الموسم الكروي بتحقيق الإنجازات، بما يسهم في تمثيل كرة القدم الإماراتية في المحافل الخارجية مستقبلاً بصورة تتناسب وما يجده الفريق البطل من رعاية واهتمام من المسؤولين.

كما هنّأ رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، على تواصل النجاحات التنظيمية الكروية عاماً بعد آخر، متمنياً المزيد من التطوير بما يسهم في تطور ورفعه كرة القدم الإماراتية.