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الرياضة

9 لاعبين يمثلون الإمارات في «عربية الجولف» بمصر

9 لاعبين يمثلون الإمارات في «عربية الجولف» بمصر
5 مايو 2025 14:45


دبي (وام)
تشارك منتخبات الجولف في البطولة العربية الـ 24 للناشئين والشباب لفئتي الرجال والسيدات، التي تنطلق يوم غد وتستمر حتى 11 مايو الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، ويترأس البعثة اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، بالإضافة إلى خالد مبارك الشامسي، الأمين العام للاتحاد، والمدرب فيصل السرغيني.
وتتألف قائمة المنتخبات من 9 لاعبين ولاعبات، حيث يشارك منتخب الشباب، بلاعبين هما راشد علي، وعبد الله كلبت، بينما تم اختيار 3 لاعبين لمنتخب الناشئين، هم عبد الله سالمين، ومحمد ثابت، وعبد الله درويش، و3 لاعبات لمنتخب السيدات هن انتصار ريش، وسارة علي، وهناء شيريل، في حين يشارك اللاعب زايد علي في منافسات فردي تحت 13 سنة.
وأكد الهاشمي أن البطولة العربية محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد، للارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين واللاعبات، خصوصاً في المراحل السنية، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات خضعت لتجمعات داخلية، بالإضافة إلى معسكرات خارجية، لتوفير المتطلبات كافة من أجل رفع مستوى الاستعداد والجاهزية، على ضوء توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد.

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