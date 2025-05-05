راشد الظاهري يحل ثالثاً في بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية

ميزانو (وام)

حقق السائق الإماراتي راشد الظاهري إنجازاً بارزاً بصعوده منصة تتويج بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية، بعد أن أنهى السباق الأول من الجولة الافتتاحية للموسم 2025 في المركز الثالث على حلبة ميزانو الإيطالية، ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة الظاهري، الذي انضم مؤخراً إلى فريق بريما الإيطالي، بعد انتقاله من فئة الفورمولا 4 إلى الفورمولا الإقليمية الأوروبية، والتي تُعتبر مرحلة انتقالية نحو الفئات الأعلى في سباقات السيارات.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة مشاركة 26 سائقاً من 15 دولة، تنافسوا على حلبة ميزانو العالمية «ماركو سيمونتشيللي»، المعروفة بتحدياتها الصعبة.

وخلال التصفيات، سجل الظاهري زمناً قدره 1:28.525 دقيقة، ما منحه مركز الانطلاق الثالث في السباق الأول.

وفي السباق الرئيس، حافظ الظاهري على مركزه منذ البداية، وتمكّن من تقليص الفارق تدريجياً عن المتصدرين من خلال إدارة متزنة للإطارات وأداء ثابت. وفي اللفات الأخيرة، اقترب من المركز الثاني، منهياً السباق بفارق 0.3 ثانية فقط عن المركز الثاني.

وأعرب الظاهري عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يمثل دافعاً قوياً لمواصلة العمل والتطور في مسيرته الرياضية.

ومن المقرر أن تستأنف البطولة بعد أسبوعين مع الجولة الثانية على حلبة سبا فرانكورشان في بلجيكا، حيث يواصل الظاهري مشاركته ضمن فريق بريما، الذي يضم أيضاً السائقين فريدي سلاتر وجاك بيتون، في إطار منافسات الموسم الحالي.