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الرياضة

برعاية ولي عهد الفجيرة.. انطلاق بطولة العالم للتايكواندو للناشئين 10 مايو

برعاية ولي عهد الفجيرة.. انطلاق بطولة العالم للتايكواندو للناشئين 10 مايو
5 مايو 2025 16:30

الفجيرة (وام)
برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق بطولة العالم للتايكواندو للناشئين «الفجيرة 2025» في العاشر من مايو الجاري، في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، بمشاركة نخبة من الفرق والأندية من مختلف أنحاء العالم.
تُقام هذه البطولة لأول مرة في المنطقة، وتُعد محطة رياضية بارزة في رياضة التايكواندو، وستشهد مواجهات قوية بين ناشئين ولاعبين من مختلف الدول، بمشاركة أبطال عالميين، وسط أجواء تنافسية عالية وتنظيم احترافي.
وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، وعضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن إقامة هذه البطولة جاءت ترجمة للاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالرياضات الفردية، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ما أسهم في إطلاق هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه على مستوى الفجيرة والمنطقة.
من جانبه، قال نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن تنظيم هذا الحدث يأتي تتويجاً للجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرياضية في الإمارة، موضحاً أن البطولة ستشهد مشاركة دولية واسعة، مع اعتماد أحدث التقنيات في التحكيم والتنظيم، بما يضمن نجاحاً يليق بمكانة دولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.
وأكدت اللجنة العليا المنظمة اكتمال جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية لاستقبال الوفود المشاركة، مشيرةً إلى أن بطولة هذا العام ستحظى بتغطية إعلامية عالمية واسعة، وحضور جماهيري متوقع، في ظل الشعبية المتزايدة للبطولة.
وتُعد هذه البطولة إضافة نوعية إلى خريطة التايكواندو في دولة الإمارات والمنطقة، وتهدف إلى دعم فئة الناشئين وإبراز الطاقات الواعدة، في أجواء تعزز روح الرياضة، والانضباط، والالتزام.

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