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الرياضة

سباح أميركي يحصل على 10 ميداليات أولمبية في يوم واحد!!

سباح أميركي يحصل على 10 ميداليات أولمبية في يوم واحد!!
5 مايو 2025 15:26
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لوس أنجلوس (د ب أ)
تلقى السباح الأميركي السابق جاري هول جونيور نسخاً طبق الأصل من الميداليات العشر الأولمبية التي فقدها في حرائق لوس أنجلوس قبل أربعة أشهر. وسافر السباح الأميركي إلى مقر اللجنة الأولمبية الدولية في سويسرا اليوم الاثنين.
وذكر منشور للجنة الأولمبية الدولية: «حصل جاري هول جونيور على نسخ طبق الأصل من الميداليات العشر التي فقدها في حرائق لوس أنجلوس مطلع هذا العام». وأضاف: «تسلم جونيور الميداليات من توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال حفل خاص اليوم في البيت الأولمبي بلوزان».
وستتولى كريستي كوفنتري رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية خلفاً لباخ الشهر المقبل. وفاز هول بخمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وبرونزيتين في أولمبياد 1996 و2000 و.2004 واحترق منزله في يناير وكانت الميداليات من بين الخسائر التي التهمتها النيران.

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