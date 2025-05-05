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الرياضة

أموريم: الأمور في يونايتد «مُرهقة نفسياً»!

أموريم: الأمور في يونايتد «مُرهقة نفسياً»!
5 مايو 2025 15:41

لندن (د ب أ)

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قال روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن مباراة الإياب للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي ستكون مهمة للغاية بعد الخسارة أمام برينتفورد 3-4 أمس الأحد.
وامتدت سلسلة المباريات التي لم يحقق فيها مانشستر يونايتد أي انتصار في الدوري لست مباريات، ولكن، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو الخميس الماضي، يعلم مانشستر يونايتد أن لديه فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال الفوز ببطولة الدوري الأوروبي.
وقال أموريم، الذي يقبع فريقه في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز: «أعتقد أن خسارة المباريات تسبب الإرهاق النفسي، عندما تنافس على لقب لا يكون الأمر مرهقاً نفسياً».
وأضاف: «لا يوجد لدي شك في أننا نلعب بشكل أفضل، ونحن نفهم الطريقة التي نلعب بها، حتى في هذا السياق، لذلك، يجب علينا أن نتقبل كل الضغوط في هذه اللحظة، نحن نخسر المباريات في الدوري الإنجليزي، لكننا نقاتل من أجل الدوري الأوروبي، لذا يجب أن نتقبل ذلك وأن نفكر في مباراة الخميس الآن، فهي المباراة الأكثر أهمية بالنسبة لنا».
وعن إجراء 8 تبديلات في التشكيل الأساسي، قال أموريم: «كنادٍ، نحن بحاجة لأن نفهم أن لدينا مسؤولية كبيرة في الفوز بالدوري الأوروبي، ويجب أن نعد الفريق لمسابقات مختلفة».
وأضاف: «عملية التدوير جيدة للاعبين، الكل يلعب، نستعد لأكثر من مباراة ولكن الأمر صعب، وبالطبع نريد أن نكون متنافسين، عانينا كثيراً في مباراة برينتفورد، يجب أن نفكر في المباراة المقبلة، وبعدها نفكر في الدوري الممتاز، الأمر صعب للغاية، ولكننا نفعل أقصى ما عندنا في محاولة لإدارة الوضع ومحاولة الفوز ببعض المباريات».

مانشستر يونايتد
روبن أموريم
الدوري الأوروبي
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