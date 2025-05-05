اتفاقيتا شراكة بين «أبوظبي الرياضي» ونادي الدراجات مع «ضمان»



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات اتفاقيتا شراكة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، التابعة لمجموعة بيور هيلث، الشركة الرائدة والمتخصصة في قطاع التأمين الصحي على مستوى المنطقة، لدعم وتعزيز الفعاليات الرياضية والمجتمعية في إمارة أبوظبي.

وتنص الاتفاقيتان على تمديد التعاون بين الأطراف الثلاث، حيث تواصل «ضمان» دورها كشريك داعم للفعاليات المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات على مدار العام.

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نعتز بالشراكة المستمرة مع شركة ضمان، التي تعكس التزامنا المشترك بترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحية بين مختلف فئات المجتمع، من خلال دعمهم المستدام والفعّال للفعاليات المجتمعية».

وأشار العواني إلى أن الاتفاقيتين ستساهمان في الوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة النشاط، وتحسين اللياقة العامة، كما ستساهمان في رفع جودة الحياة اليومية، ما ينسجم مع أولويات أبوظبي في مجالات الصحة العامة والرفاه المجتمعي، كما ستعملان على تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وتوفر بيئة إيجابية للتعارف والمشاركة، وهو عامل مهم في دعم الصحة النفسية والاندماج المجتمعي.

واختتم العواني قائلاً: «تُمثل الاتفاقيتان بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات وشركة ضمان نموذجاً رائداً لتفعيل مبادرة «عام المجتمع» من خلال فعاليات واقعية تلامس حياة الأفراد وتُعزز القيم التي تقوم عليها هذه المبادرة الوطنية المميزة».

كما عبّر خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان عن سعادته بتوقيع الشراكة، قائلاً: «تجسد هذه الشراكة التزام ضمان الراسخ بإطلاق مبادرات مجتمعية مستدامة، وتؤكد على دورها الحيوي في تعزيز نمط الحياة الصحي ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع. وتعكس حرص «ضمان» على ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية من خلال دعم الفعاليات والأنشطة التي تمزج بين التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة. حيث تُسهم هذه المبادرات في نشر الثقافة الرياضية، وتشجيع الأفراد على تبنّي أسلوب حياة نشط ومتوازن، بما يعزز الصحة العامة وينسجم مع توجهات عام المجتمع».

وتابع الظاهري: «تنطلق ضمان في هذا التوجّه من رؤيتها الطموحة نحو بناء مجتمع أكثر صحة وازدهاراً، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة تُلبّي أولويات حكومتنا الرشيدة في الرعاية الصحية المتكاملة، والدعم المجتمعي، لذا نتطلع من خلال تلك الشراكة إلى تحقيق إنجازات نوعية تُحدث أثراً مباشراً في حياة أفراد المجتمع الإماراتي، وترسّخ مكانة أبوظبي عالمياً في مجال تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية».

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات المستمرة لتوفير بيئة رياضية متكاملة وتشجيع أنماط الحياة الصحية، عبر تنظيم فعاليات رياضية مبتكرة وشاملة تعزز المشاركة المجتمعية وتدعم الصحة العامة.

الجدير بالذكر أن الاتفاقيتين تم توقيعهما في مقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، وخالد عتيق الظاهري الرئيس التنفيذي لـ «ضمان»، والنخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات.