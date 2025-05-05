مدربو جوجيتسو: بطولة خالد بن محمد بن زايد منصة لصناعة الأبطال



أبوظبي (وام)



أكد عدد من مدربي الجوجيتسو أن الجولة الثالثة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي اختتمت، أمس، في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، شكلت محطة بارزة على طريق اكتشاف وصقل مواهب اللاعبين واللاعبات الناشئين في مختلف أندية الدولة، وفرصة لصناعة الأبطال، بما يعزز مسيرة اللعبة، ويخدم مستقبلها على مستوى الدولة.

وأشار المدربون، في تصريحات لهم، إلى أن البطولة، ومنذ انطلاقتها، تشهد تطوراً مستمراً سواء من ناحية الأداء الفني للاعبين أو من حيث تزايد أعداد المشاركين؛ بفضل تنظيمها الاحترافي على مدار الموسم عبر جولات تستضيفها مختلف إمارات الدولة، ما يسهم في تعزيز التنوع الفني، واستقطاب المواهب.

وقال محمد هيثم، مدرب الجوجيتسو في نادي الجزيرة: «نفخر بالمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تميزت بمستوى فني مرتفع، خاصة في فئة الصغار.. فقد أظهر اللاعبون من مختلف الأندية رغبة واضحة في المنافسة والصعود إلى منصات التتويج، وهو ما يعد أحد الأهداف الرئيسة للبطولة، والمتمثل في إعداد قاعدة قوية من الناشئين»، وأضاف أن ما شهدناه من حضور جماهيري، خلال أيام البطولة، يؤكد نجاحها في ترسيخ الروابط الأسرية، وتعزيز التفاعل المجتمعي، حيث باتت اللعبة تحظى باهتمام متزايد من العائلات في الدولة.

من جهته، قال منصور مختار، مدرب الجوجيتسو في نادي الحمرية: «سعداء بالمشاركة في الجولة الثالثة من البطولة.. تمكّنا من تحقيق أهدافنا، من خلال صعود منصات التتويج، وهذا يعود إلى العمل المتواصل طوال الفترة الماضية، حيث نركز على تأهيل اللاعبين الناشئين، باعتبارهم جيل المستقبل»، وأكد أن البطولة أظهرت مجموعة من المواهب الواعدة، ما يعكس أهميتها منصة لاكتشاف اللاعبين وصقل مهاراتهم وتهيئتهم كأبطال، ونجن نرحب بهذه المبادرات النوعية التي تخدم مختلف الأندية.

من جانبه، أشار منير بلحاج مبارك، مدرب الجوجيتسو في نادي العين، إلى أن البطولة أقيمت في أجواء مثالية، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو التفاعل من قبل اللاعبين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأداء والمستوى الفني العام. وقال: «حققنا في النسخة الماضية من البطولة نتائج مميزة، ونتطلع إلى مواصلة النجاحات في النسخة الحالية، رغم تصعيد عدد من لاعبينا الناشئين إلى الفئات الأعلى ومع ذلك، نواصل العمل لاكتشاف المواهب الجديدة والمشاركة بها في مختلف البطولات، وتُعد بطولة خالد بن محمد بن زايد فرصة مثالية لتحقيق هذا الهدف».

بدوره، أكد فيليب سوفا، مدرب الجوجيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أهمية البطولة من الناحية الفنية والتنظيمية، مشيراً إلى أنها تمتاز بطابع خاص؛ نظراً لإقامتها على مدار العام من خلال جولات متعددة، وبمشاركة واسعة من مختلف الأندية.

وقال: «نعمل باستمرار على إعداد لاعبينا للمنافسة في البطولات، غير أن بطولة خالد بن محمد بن زايد تحتاج إلى تحضيرات بدنية وذهنية خاصة؛ نظراً لقوة المنافسة وتنوع المدارس الفنية المشاركة فيها». وتحظى بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بمكانة متميزة ضمن أجندة بطولات الاتحاد، لما توفره من فرص للاعبين الناشئين لإبراز قدراتهم، والانخراط في أجواء تنافسية تعزز من جاهزيتهم للمشاركات الإقليمية والدولية مستقبلاً.