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الرياضة

اتحاد المصارعة ينظم ورشة وطنية لتأهيل المدربين

اتحاد المصارعة ينظم ورشة وطنية لتأهيل المدربين
5 مايو 2025 20:45

 
أبوظبي (الاتحاد)

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نظم اتحاد المصارعة، على مدى يومين، ورشة تدريبية وطنية متخصصة تحت عنوان «برنامج تأهيل مدربين رياضة المصارعة»، بمشاركة 68 مدرباً ومدربة من 20 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأهيل الكوادر التدريبية، ورفع كفاءتها الفنية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال تدريب المصارعة.
وتعد هذه الورشة إحدى المبادرات النوعية التي ينفذها الاتحاد ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير منظومة رياضة المصارعة في الدولة، وتعزيز حضورها على المستويين المدرسي والمجتمعي، بما يسهم في صناعة جيل واعد من الأبطال الرياضيين، وتحقيق نتائج مشرفة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت الورشة تقديم محاور متنوعة شملت الجوانب النظرية والتطبيقات الميدانية، إلى جانب مناقشة الأساليب التربوية في التعامل مع الفئات العمرية المختلفة، ومبادئ التدريب الحديث، والتخطيط للموسم الرياضي، والوقاية من الإصابات، وأساسيات التحكيم؛ بهدف تمكين المدربين من أداء دورهم بفعالية واحترافية.
وقاد الورشة عدد من الخبراء المتخصصين في مجال التدريب الرياضي، من أبرزهم:  المدرب الأميركي مات فيري، ومواطنه كيني، إضافة إلى مشاركة كل من إريك ستيبيل ج، كيري كينيكوت، وشعبان السيد الذين قدموا بدورهم مجموعة من المحاضرات والتدريبات التطبيقية الهادفة.
وفي هذا الخصوص، قال ياسر القبيسي- مدير إدارة التطوير الرياضي في اتحاد المصارعة: «تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى تأسيس بنية تدريبية قوية، ترتكز على إعداد وتأهيل المدربين وفق أعلى المعايير العالمية. نحن نؤمن بأن المدرب المؤهل علمياً وعملياً هو الركيزة الأساسية لبناء لاعب قوي، وتحقيق استدامة النجاح في المستقبل».
وأضاف القبيسي: «الورشة شكلت منصة مثالية لتبادل المعرفة بين المدربين المحليين والخبراء الدوليين، وشهدنا تفاعلاً كبيراً يعكس رغبة حقيقية في التطوير والارتقاء بالمستوى الفني، الاتحاد مستمر في تنفيذ برامج تأهيلية مستقبلية تستهدف جميع عناصر المنظومة الرياضية».
وعبر المشاركون، في ختام الورشة، عن شكرهم وتقديرهم لاتحاد المصارعة على هذه المبادرة، التي أسهمت في صقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم الفنية، مؤكدين أن هذه الورش التدريبية تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير اللعبة داخل الدولة. 

 

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