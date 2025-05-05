جودلفين يحقق إنجازاً تاريخياً وتتوج بالقاب 4 سباقات كلاسيكية في قارتين



دبي (وام)

أكد المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، أن فوز خيول جودلفين بـ 4 سباقات كلاسيكية في قارتين خلال يومين وهي «كنتاكي أوكس»، و«كنتاكي ديربي» في أميركا، و«الألفي جينيز»، و«الألف جينيز» في بريطانيا، يرسخ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصدر دولة الإمارات للمشهد العالمي واعتبارها مركزاً عالمياً لسباقات الخيل.

وتوجه الشحي بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولشعب الإمارات على هذا الإنجاز التاريخي الذي تصدر العالم في أحد أهم السباقات، بمشاركة نخبة الخيول والفرسان.

وأضاف الشحي أن جودلفين عملاق سباقات وتربية الخيول الأصيلة العالمي، والذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقدم له الرعاية والاهتمام، ومكنه من التنافسية في السباقات العالمية، على غرار سباق «ديربي كنتاكي»، على «مضمار تشرشل» والذي شهد في نسخته الحالية رقم 151 ثنائية «كنتاكي أوكس» و«كنتاكي ديربي»، محققاً بذلك لقبي أهم سباقين على هذا المضمار التاريخي والعريق.

وأشار مدير عام هيئة الإمارات لسباقات الخيل، إلى أن المهرة «ديزرت فلاور» لجودلفين حققت إنجازاً مميزاً لدولة الإمارات في سباق الـ 1000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي للفئة الأولى لمسافة الميل في نيوماركت، وقبل ذلك فوز «رولينج كورت»، أمس في سباق ال 2000 جينيز.

وأضاف أن دولة الإمارات تتصدر المشهد العالمي في سباقات الخيول، من خلال الحضور المميز في المضامير العالمية الكبيرة، على مستوى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وسط حضور عالمي كبير وحاشد على جميع المستويات الجماهيرية والإعلامية.

ونوه إلى أن دولة الإمارات الملهمة برؤية قيادتها تحرص على ترسيخ النجاح في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في سباقات الفروسية.