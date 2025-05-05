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الرياضة

اختتام بطولة الدولة لكرة الطاولة لأصحاب الهمم في عجمان

اختتام بطولة الدولة لكرة الطاولة لأصحاب الهمم في عجمان
5 مايو 2025 21:00

 
عجمان (وام)

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اختتمت منافسات بطولة الدولة لكرة الطاولة لأصحاب الهمم، التي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية واستضافها نادي عجمان لذوي الإعاقة، بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة من 6 أندية، وأسفرت النتائج عن فوز محمد رجب من نادي الثقة بلقب فئة TT2 - TT3 - TT4، وجاء زميله علي أبوحمدة في المركز الثاني، فيما حلّ ثاني الشحي ولؤي محمود من النادي ذاته في المركز الثالث مكرر.
وفي فئة TT9 - TT10، أحرز يوسف الكعبي من نادي خورفكان المركز الأول، وجاء وائل محمود من نادي عجمان في المركز الثاني، بينما حصل إبراهيم نبيل من نادي الثقة ومحمد الماس من نادي دبي على المركز الثالث مكرر.
أما في فئة TT7، فقد فازت علياء أحمد سعيد من نادي دبي بالمركز الأول، ثم عبد المغيث صالح من نادي الثقة في المركز الثاني، فيما نال علاء عبد العزيز من نادي عجمان ومحمد سعيد الجابري من نادي أبوظبي المركز الثالث مكرر.
وأكد القائمون على البطولة أهمية هذه الفعاليات في تعزيز رياضة أصحاب الهمم، ودعم جهود اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة في مختلف الفئات والتخصصات.

كرة الطاولة
اتحاد كرة الطاولة
أصحاب الهمم
عجمان
نادي الثقة للمعاقين
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