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الرياضة

البطائح يقترب من البقاء بنقاط بني ياس

البطائح يقترب من البقاء بنقاط بني ياس
5 مايو 2025 20:23

فيصل النقبي (الشارقة)

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حقق البطائح فوزاً ثميناً على بني ياس 1-0 في المواجهة التي جرت بينهما ضمن مباريات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ليقترب «الراقي» من البقاء بنسبة كبيرة ببلوغه النقطة 24 وبفارق 8 نقاط أمام دبا الحصن، الذي يحتل المركز 13 برصيد 16 نقطة، قبل تبقى 3 جولات من نهاية الدوري.
فيما تجمد رصيد «السماوي» عند النقطة 25 في المركز الـ 11، في جدول الترتيب.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين،ونجح الأوزبكي عزيز جانيف في افتتاح التسجيل لمصلحة فريقه البطائح من علامة الجزاء في الدقيقة 55 من زمن المباراة.
ونجح لاعبو «الراقي» في الحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية.

البطائح
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
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