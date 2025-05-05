الشارقة يتوج بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للشباب



الشارقة (وام)

تُوج فريق الشارقة لفئة الشباب لكرة اليد بطلاً لمسابقة كأس الإمارات للموسم الرياضي 2024-2025 للمرة الثانية على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على شباب نادي الوصل بنتيجة (27-26) في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعت الفريقين، اليوم، على صالة نادي البطائح.

وتَوج داوود محمد المليح، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، رئيس لجنة المسابقات، نادي الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، ونادي الوصل بالميداليات الفضية وصيفاً، بحضور، علي المرزوقي، مدير فريق رجال نادي الشارقة لكرة اليد.

وكانت المسابقة قد أقيمت هذا الموسم بمشاركة 3 أندية هم الشارقة والوصل والبطائح على ملاعب محايدة خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 5 مايو 2025، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وبهذا الإنجاز يفرض فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة سيطرته على الألقاب بحصد ثنائية الموسم 2024-2025 التي دشنها بالحصول على درع الدوري العام، أبريل الماضي.