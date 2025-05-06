رئيس «فيفا» يدعم الإنتر قبل مواجهة برشلونة!

معتز الشامي (أبوظبي)

قبيل مباراة الإياب المرتقبة بين إنتر ميلان، وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خطف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأضواء في سباق جائزة ميامي الكبرى، ليعرب مرة أخرى عن إعجابه بالنادي الإيطالي، وقال المسؤول السويسري مبتسماً «الجميع يعرف أنني من مشجعي إنتر ميلان»، مؤكداً ولاءه قبل المواجهة التي ستقام اليوم، على ملعب جوزيبي مياتزا، حيث سيتنافس الفريقان على تذكرة التأهل إلى النهائي في ميونيخ، بعد التعادل المثير 3-3 في مباراة الذهاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعرب فيها إنفانتينو عن شغفه بالفريق الذي يقوده سيموني إنزاجي، وتعود علاقته بـ«النيراتزوري» إلى فترة عمله أميناً عاماً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما فاز الإنتر بدوري أبطال أوروبا عام 2010 بقيادة جوزيه مورينيو، بهدفين من دييجو ميليتو ضد بايرن ميونيخ.

وإضافة إلى تأكيد دعمه، أشاد إنفانتينو بتأثير لاعبين أساسيين مثل لاوتارو مارتينيز، الذي يسابق الزمن للتعافي من إصابته ليكون متاحًا للمشاركة في مباراة برشلونة، وقال: «إنتر ميلان هو فريق الأرجنتينيين»، في إشارة إلى لعب كثير من نجوم التانجو بألوان الفريق الإيطالي مثل؛ خافيير زانيتي، ودييجو ميليتو، والآن لاوتارو.

ولا تزال مشاركة المهاجم الأرجنتيني غير مؤكدة، لكنه يبذل قصارى جهده للجلوس على مقاعد البدلاء على الأقل، في المقابل، سيعود روبرت ليفاندوفسكي، الذي تعافى من الإصابة، إلى تشكيلة هانسي فليك، ومع ذلك، ينافس فيران، توريس أيضاً على قيادة خط الهجوم بعد سلسلة من الأداء القوي.