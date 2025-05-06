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الرياضة

«1 من 9» تضمن بقاء البطائح في «المحترفين»

«1 من 9» تضمن بقاء البطائح في «المحترفين»
6 مايو 2025 10:00

علي معالي (أبوظبي)

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البطائح يقترب من البقاء بنقاط بني ياس

حقق فريق البطائح فوزاً مهماً ومثيراً في نفس الوقت بهدف نظيف على بني ياس، جعل «الراقي»، يتنفس الصعداء بالوصول إلى النقطة 24، مع نهاية الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وأصبح البطائح في حاجة إلى نقطة واحدة من المباريات الثلاثة المتبقية من عمر المسابقة لضمان البقاء بالمحترفين للموسم الثالث على التوالي، وسوف يلتقي «الراقي» في مبارياته المقبلة مع الجزيرة في الجولة الـ 24، ثم العروبة، والمباراة الختامية مع الوحدة. 
وكان فريق البطائح خلال الموسمين السابقين له بالمحترفين قد تعرض لمواقف صعبة، خاصة في موسمه الأول 2022-2023، حيث كان الفريق في الجولة 23 في المركز الـ 12، برصيد 18 نقطة، وظل يعاني وقتها حتى الرمق الأخير من المسابقة، ولولا أن حقق فريق الظفرة في المباراة الأخيرة التعادل الإيجابي مع دبا الفجيرة لكان البطائح عائداً للدرجة الأولى، خاصة وأنه لقي هزيمة ثقيلة في الجولة الأخيرة بخماسية من العين، لكن الظفرة أنقذه بتعادل مثير، وبقي في أول موسم له بالاحتراف.
وفي الموسم التالي كانت أفضل بكثير، حيث كان في المركز الثامن، وفي منطقة الأمان الكاملة برصيد 30 نقطة، وأنهى الموسم في المركز السابع برصيد 37 نقطة، ولكنه تعرض في الموسم الحالي لعدد من المطبات الصعبة ما بين تغييرات في الأجهزة الفنية، وضياع نقاط سهلة جعلت الأمور تتأزم في بعض الفترات، ومع المباريات المتبقية من عمر الدوري ووصول الفريق إلى النقطة 24، وربما تكون هذه النقطة أسهل بالنسبة له عندما يلتقي العروبة، الذي هبط رسمياً للدرجة الأولى.

بني ياس
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
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