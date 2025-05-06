زيادة سعة ملعب مباراة الشارقة في «الأبطال 2» إلى 10 آلاف متفرج

علي معالي (أبوظبي)

بدأ نادي ليون سيتي سيلروز السنغافوري أعمال التوسعة في مدرجات ملعب مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2، المقررة أمام الشارقة يوم 18 مايو الجاري، حيث ستصل سعة المدرجات بشكل عام في ملعب بيشان الذي قرر الاتحاد الآسيوي أن تقام عليه المباراة إلى 10 آلاف متفرج، من خلال بناء مدرجات إضافية خلف المرميين بسعة 2000 متفرج لكل مدرج خلف كل مدرج، وتصل سعة الملعب الحالية قبل إتمام هذين المدرجين إلى 6 آلاف فقط.

وبدأت إدارة نادي الشارقة في ترتيب أمور جماهيرها، التي ترغب في السفر لدعم «الملك» في سنغافورة من خلال تقديم عرض للجماهير قامت بنشره على موقع «إكس» الخاص بالنادي مفاده 1900 درهم للشخص الواحد، على أن يكون الذهاب يوم 16 مايو، والعودة يوم 19 مايو الحالي، متضمنة الطيران والإقامة ومواصلات، من وإلى المطار، ومن وإلى ملعب المباراة.

وأعلن النادي السنغافوري والملقب بـ «البحارة»، أن أعمال التحضير جارية في كملعب النهائي الاسيوي من خلال العمل الوثيق والتعاون مع مؤسسة الرياضة في سنغافورة واتحاد الكرة السنغافوري من أجل خلق أجواء غامرة تليق بنهائي دوري أبطال آسيا 2، خاصة وأن طرفا النهائي (الشارقة وليون سيتي) يتواجدان في هذا النهائي للمرة الأولى، وهي كذلك النسخة الأولى للبطولة في شكلها الجديد التي حددها الاتحاد الآسيوي.

من جهة أخرى بدأ طرح تذاكر المباراة النهائية لهذه المباراة المرتقبة، وتم تقسيمها على 4 مناطق، وهي الغرب (وهو المدخل الرئيس للملعب، والشرق، إضافة إلى المدرجات الشمالية والجنوبية (خلف كل مرمى)، وتتراوح أسعار تذاكر المباراة النهائية ما بين 13 إلى 50 دولار بحسب الأماكن المخصصة في المدرجات.

قال فورست لي رئيس مجلس إدارة نادي ليون سيتي: «هذه المباراة النهائية ليست مجرد إنجاز لـ«البحارة»، بل هي احتفال بكرة القدم السنغافورية، ونتطلع بشوق لرؤية المدرجات تمتلئ، والجمهور يساند الفريق».

وأضاف: «سيتولى نادي الشارقة إدارة تذاكر جماهيره بشكل منفصل عن الطريقة التي يتم توزيعها على جماهير سنغافورة».