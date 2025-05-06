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الرياضة

3 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة «أستانا» للجودو

3 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة «أستانا» للجودو
6 مايو 2025 11:00

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة منتخبنا الوطني الأول للجودو في بطولة «قازاقستان باريسي جراند سلام» 2025، التي تستضيفها مدينة أستانا عاصمة كازاخستان، من 9 إلى 11 مايو الجاري، بثلاثة لاعبين، هم ناجي يزبيك «وزن تحت 66 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، بعد قرار الجهاز الطبي للمنتخب الأول باستبعاد اللاعب كريم عبد اللطيف (وزن تحت 73 كجم)، بسبب تجدد إصابته خلال معسكر المنتخب الذي اختتم في جورجيا.
ويرأس البعثة، التي تتوجه إلى أستانا، الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية أمين السر العام للاتحاد، للمشاركة في البطولة الكبرى، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للجودو، وتأتي ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، ويبقى بقية اللاعبين في تدريباتهم، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، التي تقام في العاصمة المجرية بودابست، خلال الفترة من 13 وحتى 19 يونيو المقبل.
وتسلم الاتحاد الجدول الزمني لبطولة أستانا، التي تحدد لقرعتها بعد ظهر الخميس، بقاعة قصر الفنون القتالية في مدينة أستانا عبر تقنية الفيديو، فيما تبدأ منافسات البطولة صباح يوم الجمعة بالصالة نفسها، وحتى مساء يوم الأحد المقبل.
يذكر أن 400 لاعب ولاعبة من 47 دولة ضمتهم القائمة الرسمية للبطولة حتى الآن، من بينهم 4 منتخبات عربية، ممثلة في الإمارات، البحرين، المغرب ولبنان.

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