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الرياضة

كافو: «الكرة الذهبية» بين رافينيا وصلاح

كافو: «الكرة الذهبية» بين رافينيا وصلاح
6 مايو 2025 10:41

معتز الشامي (أبوظبي)

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يعتقد كافو، القائد السابق للمنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم، أن أفضل موسم لرافينيا مع برشلونة قد يأخذه إلى قمة كرة القدم، إلى مجد دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، والفوز بجائزة الكرة الذهبية، والفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده في الولايات المتحدة الصيف المقبل.
وقال النجم البرازيلي لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «لا أرى اليوم لاعبين كثيرين قادرين على منافسة رافينيا، بل أقول إنه ومحمد صلاح، أعتقد أنهما الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية».
وأضاف: «سجل رافينيا 31 هدفاً و25 تمريرة حاسمة، وحطم رقم ميسي القياسي في فريق يُعتبر الأفضل في العالم اليوم، وهو مليئ بالنجوم، إنه القلب، العنصر الحاسم، ما يجعل برشلونة يلعب، وأنا سعيد جداً لأنه برازيلي، برازيلي يتألق باستمرار، إنه قائد فريق في نادٍ عظيم مثل برشلونة».
وتابع: «يحظى رافينيا بإعجاب الجميع دائماً، وخاصةً نحن البرازيليين، لكن الوضع الحالي الذي يمر به المنتخب البرازيلي يختلف عن وضع اللاعب، وعن وضع رافينيا الرياضي، لقد كان لاعباً رائعاً، المنتخب البرازيلي بحاجة ماسة إليه؛ يحتاجون إلى موهبته وعمله.. عمله مع المنتخب البرازيلي قد يساعدهم حتى على الفوز ببطولة كأس العالم المقبلة».
وأشاد لاعب كرة القدم السابق، بموهبة لامين يامال وحاضره ومستقبله، حيث قال: «شخصية لامين يامال، تبدو أكبر سناً منه، يبدو بالفعل لاعباً مخضرماً وذو خبرة، ما قدمه مع المنتخب الإسباني، وما قدمه مع برشلونة، إنه أفضل لاعب شاب، وأعظم اكتشاف في عالم كرة القدم اليوم، ويستحق كل هذه الجوائز».
وعن مرشحه المفضل للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال كافو: «الفرق الأربعة قادرة تماماً على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لا يوجد مرشح، لأنها الفرق الأربعة التي قدمت أفضل أداء طوال البطولة، لكن برشلونة يقدم أداء مختلفاً على أرض الملعب منذ فترة طويلة، إنه فريق شاب، يضم لاعبين شباباً يتمتعون بخبرة واسعة، وقد أحدث لامين يامال الفارق في هذا الفريق».

كافو
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