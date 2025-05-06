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الرياضة

فليمنجز.. «ثلاثية مثيرة وطريفة»!

فليمنجز.. «ثلاثية مثيرة وطريفة»!
6 مايو 2025 11:30

علي معالي (أبوظبي)

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شهدت مباراة عجمان مع العروبة أحداثاً مثيرة، من خلال الأهداف الخمسة التي اهتزت بها شباك الفريقين، في المباراة التي انتهت بـ«ريمونتادا» غريبة للعروبة، الذي تأخر بهدفين، ليقلب الطاولة ويتفوق بثلاثية، رغم أن الفريق هبط فعلياً لدوري الدرجة الأولى.
والمثير والطريف في المباراة أن الجامايكي جونيور فليمنجز مهاجم عجمان سجل 3 أهداف في المباراة التي خسرها فريقه، بواقع هدفين في شباك العروبة، في الدقيقتين 41 و65، وهدف في مرماه عند الدقيقة 57، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها فليمنجز 3 أهداف في مباراة واحدة منذ 5 سنوات، حيث كان محترفاً من قبل في صفوف فريق فونكس ريسنج بالدوري الأميركي وسجل 3 أهداف في مباراة فريقه ضد نيو مكسيكو يونايتد في كأس أميركا في مباراة انتهت لمصلحة فونكس 5-2، في أغسطس 2020، وإن كان الهدف الثالث ضد مصلحة فريقه.
وقد انتقل فليمنجز هذا الموسم لصفوف فريق عجمان قادماً من الدوري الصربي، حيث لعب لفريق فوجدوفاتس، وهو يتصدر قائمة هدافي عجمان في الموسم الجاري برصيد 9 أهداف.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
نادي العروبة
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