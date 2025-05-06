5 لاعبين يمثلون منتخبنا في «آسيوية الشطرنج» بالعين



دبي (وام)

أعلن اتحاد الشطرنج، زيادة عدد عناصر المنتخب إلى 5 لاعبين ولاعبات للمشاركة في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات - للأساتذة، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 16 مايو الجاري، في منتجع دانات العين، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 38 دولة، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025.

وتضم القائمة النهائية سالم عبدالرحمن من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمران الحوسني، وروضة السركال من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ومريم عيسى من نادي دبي للشطرنج والثقافة، وزينب درويش المعمري، من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.كما أعلن الاتحاد اختيار الحكمين سلمان الطاهر، وموزة المعمري، نائبين لرئيس لجنة الحكام في البطولة.