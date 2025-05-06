الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 لاعبين يمثلون منتخبنا في «آسيوية الشطرنج» بالعين

5 لاعبين يمثلون منتخبنا في «آسيوية الشطرنج» بالعين
6 مايو 2025 11:21


دبي (وام)
أعلن اتحاد الشطرنج، زيادة عدد عناصر المنتخب إلى 5 لاعبين ولاعبات للمشاركة في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات - للأساتذة، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 16 مايو الجاري، في منتجع دانات العين، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 38 دولة، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025.
وتضم القائمة النهائية سالم عبدالرحمن من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمران الحوسني، وروضة السركال من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ومريم عيسى من نادي دبي للشطرنج والثقافة، وزينب درويش المعمري، من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.كما أعلن الاتحاد اختيار الحكمين سلمان الطاهر، وموزة المعمري، نائبين لرئيس لجنة الحكام في البطولة.

أخبار ذات صلة
600 لاعب في آسيوية العين الفردية للشطرنج
«آسيوية الشطرنج» بالعين تسجل مشاركة 300 لاعب
نادي العين للشطرنج
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
منتخب الشطرنج
آخر الأخبار
قتلى في انقلاب قارب قبالة سواحل كاليفورنيا
الأخبار العالمية
قتلى في انقلاب قارب قبالة سواحل كاليفورنيا
اليوم 11:32
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يستضيف رئيس الوزراء الكندي الجديد
اليوم 11:31
فليمنجز.. «ثلاثية مثيرة وطريفة»!
الرياضة
فليمنجز.. «ثلاثية مثيرة وطريفة»!
اليوم 11:30
توقعات مباراة اليوم.. برشلونة يفوز على إنتر في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
توقعات مباراة اليوم.. برشلونة يفوز على إنتر في دوري أبطال أوروبا
اليوم 11:26
5 لاعبين يمثلون منتخبنا في «آسيوية الشطرنج» بالعين
الرياضة
5 لاعبين يمثلون منتخبنا في «آسيوية الشطرنج» بالعين
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©