توقعات مباراة اليوم.. برشلونة يفوز على إنتر في دوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، فهل سيتمكن إنتر من الاعتماد على سجله القوي على أرضه في أوروبا للصمود في مواجهة برشلونة الذي يعاني من عقدة بالفعل في إيطاليا وأمام إنتر أيضاً؟، وفي الوقت نفسه لم تبالِ شبكة «أوبتا» للإحصاءات بسجل إنتر القوي على أرضه في أوروبا، حيث توقعت فوز برشلونة وتأهله إلى النهائي بنسبة 56%، فيما منحت إنتر ميلان 44%.

وانتهت مباراة الذهاب المثيرة بين الفريقين بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، الأربعاء الماضي، في إسبانيا، ورغم أن كلا الفريقين يخوضان سباقا حاميا على لقب الدوريات المحلية، فإن 3 فقط من اللاعبين الـ22 الذين شاركوا في مباراة الذهاب المثيرة الأسبوع الماضي بدأوا من جديد في نهاية الأسبوع، وهم بيدري وجيرارد مارتن من برشلونة، ويان بيسيك من إنتر.

في حين تمكن إنتر ميلان من الفوز بهدف دون رد، على أرضه أمام هيلاس فيرونا، ليظل على بعد 3 نقاط من نابولي المتصدر في الدوري الإيطالي، اضطر برشلونة إلى اللجوء إلى لامين يامال وفرينكي دي يونج ورافينيا لقلب تأخره في الشوط الأول خارج أرضه أمام ريال بلد الوليد الذي هبط بالفعل، ليحافظ على تقدمه بـ 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ورغم نتائج إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي، المخيبة للآمال في نهاية أبريل، لا يزال الفريق أحد أقوى الفرق في أوروبا.

ولم يخسر إنتر ميلان في 15 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا، وهي أطول سلسلة مباريات بلا هزيمة على أرضه في أوروبا منذ ثمانينيات القرن الماضي، بينما فاز في 9 من آخر 11 مباراة في نصف النهائي على ملعب سان سيرو في المسابقات الأوروبية.

ويسعى إنتر ميلان إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة (أيضاً في عامي 2010 و2023)؛ وستكون هذه هي النهائي السادس لبرشلونة ((1994، 2006، 2009، 2011، 2015)

وستكون المواجهة الأوروبية الكبرى الثامنة عشرة بين إنتر ميلان وبرشلونة، حيث لم يسبقهما سوى بايرن ميونيخ وريال مدريد (28)، ويوفنتوس وريال مدريد (21)، وإنتر وريال مدريد (19)، وانتهت آخر مباراتين بين الفريقين بالتعادل 3-3، في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2022، ومباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وفاز برشلونة بمباراة واحدة فقط من أصل 6 مباريات خاضها خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر. وإجمالاً، حقق 5 انتصارات في 24 مباراة في إيطاليا (21%)، وهو أدنى معدل نجاح له في أي بلد أجنبي في البطولة.