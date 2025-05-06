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الرياضة

نادي أبوظبي الرياضي يحتفظ بدرع دوري السيدات

نادي أبوظبي الرياضي يحتفظ بدرع دوري السيدات
6 مايو 2025 14:00


أبوظبي (الاتحاد)
احتفظ فريق نادي أبوظبي الرياضي بلقب دوري كرة القدم للسيدات لموسم 2024/2025 قبل أسبوعين من ختام المسابقة، وتبقت للفريق مباراتا أمباير ومبادرة في نهاية مايو الحالي، دون أن يؤثر ذلك على صدارته وتتويجه مبكراً، وفاز الفريق، مساء أمس الأول، على فريق أف سي بملعب نادي النصر بهدفي «سوني وتيتي»، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.
وسبق للفريق خوض مباريات الدور التمهيدي ذهاباً وإياباً بهدف زيادة مباريات فرق السيدات، والتي حصد خلالها الفريق21 نقطة، مما أهله لصدارة الفرق المتأهلة للمرحلة الحاسمة ومن دون هزيمة أو تعادل في المرحلتين، ليحقق الفريق الذهبي إنجازاً سيظل خالداً، بإشراف المدربة سارة حسنين، والمدربة المساعدة وفاء نشعى، والطاقم المساعد ومديرة الفريق ديما الإبراهيم، وقد شهد الموسم بلوغ الفريق الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لسيدات الكرة كأول فريق إماراتي للسيدات يبلغ تلك المرحلة على حساب أندية آسيوية عريقة، وفي مقدمتها النصر السعودي لكرة السيدات.
وحصد الفريق الكثير من الألقاب الفردية طيلة الفترة الماضية، بجانب اختيار 10 لاعبات مواطنات لعضوية المنتخب الوطني للسيدات، الذي يستعد حالياً للكثير من المنافسات الإقليمية والدولية، بإشراف لجنة كرة القدم النسائية باتحاد الكرة، كما قدم فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة منذ تأسيسه عدداً من المدربات المواطنات المؤهلات لاتحاد الكرة، استثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي، واهتمام ورعاية مجلس إدارة النادي منذ التأسيس.

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