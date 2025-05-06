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الرياضة

وفاة الأرجنتيني جالفان الفائز بكأس العالم 1978

وفاة الأرجنتيني جالفان الفائز بكأس العالم 1978
6 مايو 2025 12:04

 
بوينس آيرس (د ب أ)

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توفي لويس جالفان، نجم منتخب الأرجنتين السابق، الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1978، عن عمر يناهز 77 عاماً، وقدم كل من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وناديه السابق أتلتيكو تاليريس، الذي ينتمي لمدينة كوردوبا، تعازيهما عبر الإنترنت للمدافع، الذي فاز بالمونديال، الذي استضافته الأرجنتين قبل 47 عاما.
وتوجت الأرجنتين بلقبها الأول في كأس العالم عام 1978، حينما تغلبت 3/ 1 على منتخب هولندا، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية.
ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة، لكن وفقاً لتقارير إعلامية، تم نقل جالفان مؤخراً للمستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي. وشارك اللاعب الراحل في 34 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وهو صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ فريق تاليريس، حيث خاض 503 مباريات على مدار 17 موسماً.

منتخب الأرجنتين
كأس العالم
أسطورة الكرة الأرجنتينية
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