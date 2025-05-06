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الرياضة

ماتيوس: كومباني يستحق «ب» على تجربته مع بايرن

ماتيوس: كومباني يستحق «ب» على تجربته مع بايرن
6 مايو 2025 12:45


برلين (د ب أ)
يرى المحلل الرياضي الألماني البارز، لوثار ماتيوس، أن بايرن ميونخ قدم موسماً «مرضياً» فقط، رغم فوزه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بينما منح ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، درجة (ج سالب). وكتب ماتيوس في عموده بالموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي) «رغم أن أداء الفريق في الدوري الألماني كان يستحق تقييم «ألف» أو«ب»، فإن أداء الفريق في مسابقات الكأس لم يكن جيداً بما يكفي. ومنح ماتيوس البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، درجة «ب» لعمله في موسمه الأول مع الفريق، على عكس إيبرل، الذي تعرض لانتقادات من الأسطورة الألماني الفائز بكأس العالم عام 1990.
وكتب ماتيوس:«لا يقتصر تقييم إيبرل على الجانب الرياضي فحسب، بل يشمل أيضاً كيفية تمثيله للنادي أمام العالم الخارجي بصفته المدير الرياضي». وأضاف ماتيوس، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ بايرن، أن تصريحات إيبرل بشأن ليروي ساني يوم السبت الماضي، وتوماس مولر في يناير الماضي«أثارت بلبلة كبيرة في الخارج واضطرابات داخل النادي».
واستنتج إيبرل أن توماس مولر، نجم بايرن المخضرم، سوف يستمر مع النادي، قبل أن يوافق لاحقاً على رحيله في يونيو المقبل. كما صرح المدير الرياضي للعملاق الألماني بأن ساني كان على وشك توقيع عقد جديد، إلا أن اللاعب قام بتغيير وكيله، وترك تمديد عقده معلقاً. علاوة على ذلك، فعلى الرغم من أن الجناح الفرنسي مايكل أوليس كان صفقة موفقة للغاية، فإنه «لم تكن جميع صفقات انتقالات بايرن ناجحة»، بحسب ماتيوس.

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