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الرياضة

الجولة 23 من «أدنوك للمحترفين» تُسجل أرقاماً تاريخية

الجولة 23 من «أدنوك للمحترفين» تُسجل أرقاماً تاريخية
6 مايو 2025 13:30

معتز الشامي (أبوظبي)

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أوقف الوصل سلسلة عدم خسارة شباب الأهلي هذا الموسم، وحرمه من معادلة أطول سلسلة من عدم الخسارة منذ بداية الموسم، والمسجّلة باسم الشارقة في موسم 2018-2019 (23 مباراة)، ورغم ذلك حسم شباب الأهلي دوري أدنوك للمحترفين بفوز الوحدة على مطارده المباشر الشارقة.
وشهدت تلك الجولة، تسجيل أرقام تاريخية للمرة الأولى، حيث عادل شباب الأهلي بهذا اللقب إنجاز فريق العين في ألقاب الدوري، بعصر الاحتراف، ولكل منهما 5 ألقاب، فيما توزّعت الألقاب الستة المتبقية على 3 فرق.
وللمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين يُحسم اللقب على استاد آل نهيان، وللمرة الثانية بفوز الوحدة على الشارقة بثلاثية نظيفة، بعد أن حُسم بهذه النتيجة على استاد الشارقة، ولمصلحة الوحدة أيضاً في 2010.
وتميزت هذه الجولة تميّزت بعدم خسارة أصحاب الأرض حتى آخر مباراة عندما كسر العروبة هذه السمة، وحقق أول فوزٍ له خارج أرضه هذا الموسم، وبهذا الفوز أنهى العروبة سلسلة امتدت لـ12 مباراة بالخسارة خارج أرضه (11 هذا الموسم ومباراة في 2021-2022).
وشهدت الجولة الـ23 تسجيل هدفين فقط من اللاعبين المواطنين (ليما وأحمد جشك)، من إجمالي 23 هدفاً، كما شهدت تسجيل 3 أهداف رأسية فقط، كما كان النصر الأكثر استحواذاً في هذه الجولة (59%) وكلباء الأكثر تسديداً (21) والأكثر تسديداً على المرمى (9)، فيما كان الشارقة الفريق الوحيد الذي لم يسدد على المرمى هذه الجولة.
ورغم التعادل الإيجابي أمام العين، كان الجزيرة الأكثر نجاحاً بالمراوغة هذه الجولة (12 مراوغة) وبني ياس الأقل بمراوغة واحدة فقط (11 مراوغة)، وتساوى نسيم الشاذلي وفيف أوتابور بإكمال 6 مراوغات ناجحة.
وتصدر كل من كودجو لابا لاعب العين ومهدي قائدي لاعب كلباء قائمة الأكثر تسديداً في هذه الجولة، ولكل منهما 6 تسديدات لكن الثاني سجّل هدفاً فيما لم يسجّل الأول.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
شباب الأهلي
العين
الوحدة
الشارقة
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