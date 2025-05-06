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الرياضة

منتخب هوكي الجليد يُحرز برونزية كأس العالم

منتخب هوكي الجليد يُحرز برونزية كأس العالم
6 مايو 2025 13:00

بلجراد (وام)

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أحرز منتخب هوكي الجليد، برونزية بطولة كأس العالم «المستوى الثاني - A»، بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة 8-0، ليحصد 6 نقاط في البطولة التي اختتمت في العاصمة الصربية بلجراد.
وتقلّد لاعبو منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري الميداليات البرونزية بعد نهاية المباراة في إنجاز يعد الثاني على التوالي لمنتخب الإمارات في هذه الفئة من البطولة العالمية.
وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن الإنجاز العالمي يُعد تتويجاً للدعم المستمر من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في المجالات المختلفة، وتمكينهم من المهارات التنافسية العالمية.
من جانبه أوضح جمعة محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية رئيس البعثة، أن التتويج بالمركز الثالث يضاف إلى سجل إنجازات رياضة الإمارات، ويعكس تطور مستوى المنتخب الوطني في المنافسات الدولية، كما أنه يعتبر دافعاً قوياً لمواصلة تطوير رياضة هوكي الجليد في الدولة، مشيراً إلى دعم وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات الجليدية.
يذكر أن منتخبنا الوطني توّج بلقب كأس العالم «المستوى الثالث - A» عام 2022، و«المستوى الثاني - B» عام 2023، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية في «»المستوى الثاني - A» العام الماضي 2024، كما أنه يُعد أول منتخب عربي يصل إلى هذا التصنيف ويخوض المنافسات في «المستوى الثاني - A».

 

هوكي الجليد
منتخب هوكي الجليد
صربيا
بلجراد
اتحاد الرياضات الشتوية
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