لامين يامال يقترب من تمديد عقده مع برشلونة



مدريد (د ب أ)

يقترب نادي برشلونة، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، من تمديد عقد نجمه الشاب لامين يامال 17 عاماً، حسبما أفادت صحيفة (سبورت) الكتالونية، ولا يتم السماح بإبرام عقود طويلة الأمد في إسبانيا إلا لمن يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

ووفقاً للتقرير، فإن يامال يعتزم التوقيع على عقد لمدة 5 سنوات عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره في 13 يوليو المقبل. ويستمر عقد يامال الحالي مع فريق الشباب ببرشلونة حتى نهاية يونيو المقبل. كانت صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية، كشفت في شهر سبتمبر الماضي، أن برشلونة بصدد منح جناح منتخب إسبانيا (بطل أوروبا) «عقداً مذهلاً» بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر.