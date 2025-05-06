الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لامين يامال يقترب من تمديد عقده مع برشلونة

لامين يامال يقترب من تمديد عقده مع برشلونة
6 مايو 2025 13:07

 
مدريد (د ب أ)
يقترب نادي برشلونة، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، من تمديد عقد نجمه الشاب لامين يامال 17 عاماً، حسبما أفادت صحيفة (سبورت) الكتالونية، ولا يتم السماح بإبرام عقود طويلة الأمد في إسبانيا إلا لمن يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
ووفقاً للتقرير، فإن يامال يعتزم التوقيع على عقد لمدة 5 سنوات عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره في 13 يوليو المقبل. ويستمر عقد يامال الحالي مع فريق الشباب ببرشلونة حتى نهاية يونيو المقبل. كانت صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية، كشفت في شهر سبتمبر الماضي، أن برشلونة بصدد منح جناح منتخب إسبانيا (بطل أوروبا) «عقداً مذهلاً» بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر.

أخبار ذات صلة
مدرب جيرونا: حققنا انتصاراً مهماً على مايوركا
توقعات مباراة اليوم.. برشلونة يفوز على إنتر في دوري أبطال أوروبا
لامين يامال
برشلونة
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
"أدنوك" تستكمل بنجاح أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار
اقتصاد
"أدنوك" تستكمل بنجاح أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار
اليوم 14:00
نادي أبوظبي الرياضي يحتفظ بدرع دوري السيدات
الرياضة
نادي أبوظبي الرياضي يحتفظ بدرع دوري السيدات
اليوم 14:00
«اتحاد بنزيمة» و«نصر رونالدو» في مواجهة «كلاسيكو» بالسعودية
الرياضة
«اتحاد بنزيمة» و«نصر رونالدو» في مواجهة «كلاسيكو» بالسعودية
اليوم 13:45
فيضانات وعواصف تضرب ولاية تكساس الأميركية
الأخبار العالمية
فيضانات وعواصف تضرب ولاية تكساس الأميركية
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©