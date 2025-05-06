انطلاق «دولية فزاع» للريشة الطائرة لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

خسر بطلنا عمير يونس ضربة بداية بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، أمام جونج جانج بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 0-2، حيث دشنت 78 مباراة اليوم الأول للدور التمهيدي بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، فيما ستقام مباريات «مربع الذهب» يوم السبت المقبل، ويقام النهائي يوم الأحد المقبل.

وكانت الجدية في الأداء العنوان البارز لانطلاقة الدور التمهيدي، ما يعد مؤشراً على قوة المنافسة في الأدور المتقدمة للبطولة، التي تشارك فيها 30 دولة، بعد أن ظهرت جلياً استعدادات المنتخبات لخوض تحدي نسخة دبي، مما كان له المردود الإيجابي على ضربة البداية، وخاصة أن الأبطال يسعون لحجز مقاعدهم مبكراً، للمشاركة في النسخة الجديدة لبطولة العالم، التي تستضيفها البحرين فبراير 2026.

يذكر أن قائمة منتخبنا تضم 3 لاعبين، هم جمال البدواوي وعمير يونس وسهام الرشيدي، إضافة إلى مروان الحاج إدارياً، وأديتا سنج مدرباً.

وأعرب فرنادو سليفا مدرب منتخب البرتغال عن سعادته بزيارته الأولى إلى دبي، مشيراً إلى منتخب بلاده ظل حريصاً عل المشاركة في هذا الحدث العالمي.

ووصف مدرب البرتغال بطولة «فزاع» بأنها رقم مهم في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» في العالم، مبيناً أن حرص الأبطال النخبة على التواجد فيها لم يأت من فراغ، وإنما لسمعتها الكبيرة مما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام للمشاركين.

