هل يظهر «الحارس المقيم» في ملاعبنا؟



معتز الشامي (دبي)

ناقشت رابطة المحترفين مع الأندية سيناريوهات ومقترحات الموسم الجديد 2025-2026، خلال ورشة العمل الفنية، التي عقدت صباح أمس بدبي، بحضور حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، ومصعب المرزوقي، المدير التنفيذي بالإنابة، وممثلي الأندية الـ 14 المحترفة.

وتواصلت فعاليات الورشة بعرض مقترحات روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2025-2026 بعد تسكين المواعيد الخاصة بالمنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية للأندية المحترفة في مختلف المسابقات.

وتشير المتابعات إلى أن الورشة ناقشت سيناريوهات بداية الموسم الجديد، والمقترح أن ينطلق 15 أغسطس المقبل، حيث حددت الإدارة الفنية السيناريو الأول ببدء الموسم بجولتين من دوري أدنوك للمحترفين، حال احتاج الجهاز الفني للمنتخب إلى معسكر إعداد في سبتمبر المقبل، وذلك يتوقف على مشاركة الأبيض في المرحلة الرابعة من تصفيات مونديال 2026، والتي ستكون في أكتوبر المقبل بنظام البطولة المجمعة، أما في حالة حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 في يونيو المقبل، فسيبدأ الموسم الجديد ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ثم ينطلق الدوري في سبتمبر.

وناقشت ورشة العمل أيضاً المقترحات المتعلقة بقيد الحارس المقيم في أندية المحترفين، ضمن قوائم فريق تحت 23 سنة، تلتها التعديلات الفنية في مختلف لوائح مسابقات رابطة المحترفين «لائحة دوري أدنوك للمحترفين، لائحة كأس سوبر إعمار، لائحة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ولائحة دوري المحترفين تحت 23 سنة» وتخص تسجيل ومشاركة اللاعبين في المسابقات.

وعلمت «الاتحاد»، أن ورشة عمل «الفنية» ناقشت مقترحاً بتسجيل حارس مرمى مقيم بفريق تحت 23 سنة، مع السماح بمشاركته مع الفريق الأول في بطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس سوبر إعمار فقط، وذلك بداية من الموسم المقبل، شريطة أن يكون مواليد 2005 وما فوق إذا كان اللاعب مقيداً سابقاً في دورينا، أو مواليد 2006 إذا كان مسجلاً كلاعب جديد لأول مرة.

وافتتحت الورشة بكلمة حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية، أكد خلالها أن ورشة العمل تسعى لتبادل الأفكار والرؤى مع ممثلي الأندية لمستقبل أفضل للجانب الفني في منظومة الاحتراف وتطوير هذه المسابقات، بصفتهم شركاء حقيقيين في نهضة الكرة الإماراتية، وأوضح رئيس اللجنة الفنية أن ما سيترتب عن الورشة من نقاشات وملاحظات سيتم رفعها إلى مجلس إدارة رابطة المحترفين للنظر فيها والبت فيما فيه مصلحة للأندية وللمسابقات التي تنظمها الرابطة وكرة القدم الإماراتية بشكل عام.

فيما سيتم رفع المقترحات المقدمة في ورشة العمل الفنية، سواء فيما يخص روزنامة الموسم الرياضي الجديد أو تعديلات لوائح المسابقات، إلى مجلس الإدارة للاطلاع واعتماد ما سيتم تطبيقه في الموسم المقبل 2025-2026.