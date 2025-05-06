أوديجارد يحث أرسنال على «الاتحاد» في مواجهة سان جيرمان

لندن (أ ف ب)

حثّ النرويجي مارتن أوديجارد قائد أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، فريقه على الاتحاد معاً لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء، بهدف تخطي الخسارة بهدف نظيف ذهاباً، وتحقيق حلم التأهل إلى النهائي.

يسافر فريق «المدفعجية» إلى العاصمة الفرنسية باريس مع واجب الفوز في ملعب «بارك دي برانس» للوصول إلى نهائي المسابقة القارية الأم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006، حين خسر أمام برشلونة الإسباني 1-2.

ويتخلف رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بهدف سجله عثمان ديمبيلي على ملعب الإمارات في شمال لندن.

اعتاد سان جيرمان على منافسين إنجليز، فهو سبق له أن أقصى ليفربول بطل «البريميرليج» في دور ثمن النهائي، وأعاد الكرّة مع مواطنه أستون فيلا في ربع النهائي، بعدما سبق له أن فاز على مانشستر سيتي في دور المجموعة الموحّدة.

ويحاول أرسنال الذي لم يسبق له أن ظفر بلقب دوري الأبطال تلافي أن يكون الضحية التالية للنادي الفرنسي، بعدما ظهر بصورة مخيبة للآمال في الذهاب على أرضه كانت يمكن أن تؤدي إلى إلحاق هزيمة أكبر به.

ويخوض نادي شمال لندن الموقعة المنتظرة، بعد تعرضه لخسارة ثانية توالياً على أرضه جاءت أمام بورنموث 1-2 في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري السبت الماضي.

وفي حين قال أرتيتا، بعد هاتين الخسارتين المؤلمتين: إن فريقه يشعر بالكثير من «الحنق والغضب»، شدد القائد أوديجارد على ضرورة أن يستخدم أرسنال هذه المشاعر كوقود لإلهام فوز ملحمي على سان جيرمان، خصوصاً أن الفريق محصّن ضد الانتقادات بشأن تراجع مستواه عند الاستحقاق الأهم في تاريخه.